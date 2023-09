Murió Michael Gambon, el actor de Dumbledore en Harry Potter

Conmoción en el mundo del cine. El actor británico Sir Michael Gambon, famoso por interpretar al Profesor Albus Dumbledore en seis de las ocho películas de la saga Harry Potter, ha fallecido a los 82 años en un hospital, según informaron fuentes familiares. Gambon murió de manera pacífica tras sufrir una neumonía. Además de su icónico papel en Harry Potter, el actor también participó en otras producciones cinematográficas como Fantastic Mr. Fox y The Singing Detective.

Gambon, quien inició su carrera en el teatro bajo la tutela de Laurence Olivier, recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su vida, incluido un premio Olivier por su actuación en la obra “A View from the Bridge” de Arthur Miller. También fue nominado a un premio Tony por su papel en “Skylight” de David Hare. Su filmografía incluye títulos como Sleepy Hollow, The Insider y Gosford Park.

La familia de Gambon pidió respeto a su privacidad en estos momentos difíciles y agradeció los mensajes de apoyo y amor recibidos. La muerte del actor deja un vacío en la comunidad artística, tanto en el cine como en el teatro.

Infobae