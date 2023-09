Pinochetistas chilenos se manifestaron en Santiago por los "50 años de la liberación"

En medio de las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado en Chile, unas 400 personas participaron este sábado en Santiago en un acto para reivindicar la dictadura de Augusto Pinochet, en el que se reprodujo por altoparlantes el primer comunicado que la junta militar emitió para anunciar el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende, se coreó el nombre del general del Ejército junto a políticos nacionales y se reivindicaron las derechas latinoamericanas.

"Él nos hizo grandes, él es el señor que nos recogió de la basura de Allende. A pesar del terremoto (del presidente Gabriel) Boric, todavía estamos bien por él, que nos salvó de ser como Venezuela", gritó una señora canosa mientras sostenía una bandera de Chile en una mano y un cuadro de Pinochet en la otra.

Es una de las primeras que llega a la concentración que se inicia a las 10 en la esquina de Morandé y la avenida Libertador Bernardo O'Higgins, a media cuadra del Palacio de la Moneda, sede del Gobierno de Chile, y luego sigue a unos metros en Plaza Bulnes.

Se trata de un grupo que se manifiesta con cierta regularidad en Santiago de Chile, pero al acercarse el medio siglo del golpe tuvo una mayor convocatoria que la habitual.

Pese a ser un grupo minoritario de manifestantes, la convocatoria refleja una división que fue creciendo desde principio de año, cuando el Gobierno comenzó con los preparativos de una agenda conmemorativa.

Este año, dirigentes como el consejero constitucional más votado Luis Silva, miembro del Partido Republicano (PR) del excandidato presidencial José Antonio Kast, dijo meses atrás que Pinochet "fue un estadista”, mientras que Javier Macaya, presidente del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), fundado por Jaime Guzmán -ideólogo de la constitución de Pinochet- relativizó el golpe al señalar que tiene “diferentes interpretaciones”.

En la concentración estuvo también el diputado independiente de derecha Gonzalo de la Carrera, quien formó parte del PR y fue el primero en reconocer la derrota de Kast frente a Boric desde el comando de campaña republicano en 2021.

“Estamos reivindicando la liberación hace 50 años de Chile, de las garras del comunismo, del marxismo soviético y cubano, porque íbamos a ser un satélite de ellos y nos liberaron”, dice De la Carrera a Télam.

Para el diputado, “el enemigo hoy está metido ahí en La Moneda”.

Además, considera que Boric “no tiene credenciales de demócrata” para pedir que los partidos firmen el “Compromiso de Santiago”, el acuerdo que el Gobierno llama a firmar el lunes a las fuerzas políticas de Chile para comprometerse con la democracia.

Al ser consultado por quién cree que fue Pinochet, De la Carrera responde: “Fue el Libertador de Chile, y el golpe ocurrió porque hubo un Allende que violó todas las garantías constitucionales. Se violaron los derechos humanos, nadie lo discute hoy día y es lamentable, pero también siento que habrían sido muchas más las víctimas de no haber sido liberados”.

En términos económicos, el modelo que defiende el abogado es el que impuso “el Gobierno militar de Chile, que fue el sistema de economía social de mercado, un modelo libertario”, comenta quien se define como “una persona de derecha, conservadora, libertaria”.

“Queremos que se cuente la historia completa, por eso estamos acá y vamos a seguir apoyando el gobierno modernizador de las Fuerzas Armadas y del orden de Chile”, dice el abogado Gonzalo Castillo Prado, de 51 años, asistente a la concentración.

Ante la pregunta de quién podría representar esas convicciones en la actualidad, responde que “hay un candidato a Presidente que está acá, es Pedro Pool, está acá también el diputado De la Carrera, José Antonio Kast, que sacó 44% en la elección pasada”.

“Hoy día las derechas son mayoría en Chile y lo son en la Argentina también. Se ha generado una reacción gigantesca en toda Latinoamérica en contra del castro-marxismo-chavista-narco-populista-criminal”, estima.

En términos económicos, el modelo que defiende el abogado es el que impuso “el Gobierno militar de Chile, que fue el sistema de economía social de mercado, un modelo libertario”, comenta quien se define como “una persona de derecha, conservadora, libertaria”.

Al reconocer a Télam como medio argentino, los asistentes envían “saludos” al candidato a presidente por la Libertad Avanza (LLA), el liberal Javier Milei, así como a la periodista Viviana Canosa “porque ella cuenta la verdad”.

Muchos repiten de memoria los fragmentos del comunicado, a cuya transmisión sigue el coreo de “Viva Pinochet”

Entre los asistentes, la palabra “golpe” no aparece salvo en algún furcio que rápidamente corrigen y reemplazan por “pronunciamiento”.

El momento álgido del acto llega con la transmisión por altoparlantes del primer comunicado que la junta militar emitió tras el golpe, el 11 de septiembre de 1973: “Teniendo presente que: la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país; la incapacidad del Gobierno para controlar el caos; el constante incremento de grupos paramilitares entrenados por los partidos de la Unidad Popular (...) El Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile”.

Pinochet los unifica en coros y canciones, pero hay otras consignas y reivindicaciones dispersas, como las de Berenice Muñoz, de 62, quien, en diálogo con Télam, destaca a un cura argentino que viaja regularmente a Santiago para celebrar “misa tradicional": “La hace en latín y de espalda a nosotros, pero ya estamos como en las épocas de las catacumbas, a escondidas, en contra de Roma y este Papa”, dice la mujer.

Los asistentes en su mayoría llevan ropa o símbolos en rojo, blanco y azul o incluso la bandera de Chile por la espalda o en sus manos. También se ve algunos con un pañuelo en el cuello con la consigna "Ni uno menos", junto a una imagen de dos fusiles y la frase "orden y patria".

Una mujer que toma un micrófono desde una tarima apenas alejada del suelo dice: “Viva las fuerzas armadas y sí, con todo orgullo, viva Pinochet”



Los vendedores ambulantes venden el kit completo para los asistentes: carteles de un metro en papel madera con la cara de Pinochet y la inscripción “Tu legado será respetado”, gorras y banderas que llevan el lema de la convocatoria: “50 años de liberación nacional”.

“Devuelvan los millones, Gobierno de ladrones”, grita por un megáfono un hombre de mediana edad, y al rato una mujer que toma un micrófono desde una tarima apenas alejada del suelo dice: “Viva las fuerzas armadas y sí, con todo orgullo, viva Pinochet”.

Las consignas pintadas de los mismos colores de la bandera chilena van desde “ESI (Educación Sexual Integral)= Pedofilia”, “No queremos más presos políticos, queremos políticos, presos”, y “Gobierno maricón, corrupto y ladrón”.

“Con Pinochet hubo un antes y un después. Creo que lo que pasó en ese momento fue porque no quedó otro camino. En toda guerra hay muerte, pero yo no justifico que esa (sic) gente no tenga donde darle sepultura a las personas desaparecida porque a mí no me gustaría. Creo que tenemos que llegar a una reconciliación”, dice a Télam la técnica paramédica Angélica Bustos, de 52 años, mientras sostiene pancartas que distribuyen desde la organización.

Fuente: Télam