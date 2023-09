Masonería Argentina invita a una mesa debate sobre educación en Salta

En Hablemos de Política, el Gran Secretario de Comunicación de la Masonería Argentina Diego Comba, brindó de detalles del panel sobre educación que se realizará el 23 de septiembre a las 11 am.

“La masonería ofrece, por su método de trabajo, un ámbito neutral de debate de diferentes temas, y en Salta decidimos empezar este año con una serie de ciclos que se van a llamar “Pensar” que son tenidas blancas, abiertas a todo el público, con un ritual especial y demás, pero con el agregado de hacer mesas de debate sobre diferentes temas”, expresó.

Comba informó que a la actividad fueron invitados el Ministerio de Educación de la provincia gremios, a la Universidad Nacional de Salta y diversos docentes particulares, y aseguró que para garantizar la neutralidad se diseñó un reglamento “para que no sea un debate acalorado y cada no exprese sus opiniones”. Seguidamente habrá una ronda de consultas del público y de los moderadores, y luego una carta pública de la masonería de Salta con las conclusiones de ese debate.

“La ley de educación en la Argentina se escribió y se gestó en la logia docente donde se inició Domingo Faustino Sarmiento, que además de haber sido presidente de la Nación fue gran maestro de la masonería argentina. Luego, en el año 2020, la masonería argentina presenta en el Senado de la Nación la Ley de Educación Ambiental que finalmente fue aprobada con algunas modificaciones y está vigente. Entonces, la educación para la masonería es un tema fundamental, porque además la masonería funciona como una escuela formadora de hombres libres y de buenas costumbres y tiene un método de enseñanza diferente a través de rituales, símbolos, historia y demás”, detalló.

En este sentido, Comba precisó que “una de las banderas que defiende la masonería argentina es la educación pública”.

“Es un legado de, no solamente un presidente de la Nación, sino un gran maestro de la masonería argentina y la ley que sigue vigente en la Argentina con modificaciones es una ley que escribió la masonería con esa posición, es laica, pública, universal y gratuita”.

Respecto a la iniciativa de realizar debates abiertos al público, el Gran Secretario de Comunicación de la Masonería Argentina Diego Comba, explicó que fue una decisión que se aplica desde el 2008. “La masonería, como organización, es discreta, pero no es secreta como supo ser cuando había gobiernos totalitarios o la persecución de la iglesia estaba muy fuerte”

Reconoció que existen rituales “que se mantiene en secreto porque es prácticamente esencia de la masonería”, pero señaló la existencia de la rama racional y operativa aplicada en autoridades o dirigentes. “Hay mucho respeto, la tolerancia es uno de los pilares más fuertes que tiene la masonería y se hace mucho hincapié en eso”, dijo.

“Si tenemos tanto para mostrar y tanto que podemos aportarle a la sociedad, tanto de forma individual cada uno de sus miembros como la institución en general, entonces no había razón para seguir encerrados puertas adentro y no mostrar o no darnos a conocer”, concluyó.