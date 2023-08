Piden la creación del profesorado en idioma quechua y cosmovisión andina

Previo a la sesión del Senado, los legisladores invitaron a referentes de comunidades originarias para realizar la ceremonia en honor a la Madre Tierra. Antes de la ofrenda, el profesor Festo Chauque pidió que se avance en la creación del profesorado de idioma quechua y cosmovisión andina.

“Conversé con el ministerio de la Nación cuando entregaron certificados en la UNSa y me dijeron que se encargue el Instituto de Educación Intercultural Bilingüe y que ellos formen los profesores de los distintos niveles de educación, la universidad ya comenzó. Me gustaría que los señores legisladores, si pudieran escribir una decisión en la cual confirman o aceptan el convenio que firmó Nación y la Provincia de Salta para la enseñanza de nuestras culturas, que se haga esto realidad para que las nuevas generaciones indígenas puedan ser profesores para distintos niveles”, expresó.

Chauque indicó que tienen armado un proyecto escrito y ofreció una copia para su análisis.

Por su parte el Senador por Iruya, Walter Cruz, apoyó al pedido. “Sería un avance tremando porque en la UBA y otras universidad del país enseñan quechua pero no lo están enseñando personas idóneas, qué lindo seria que desde Salta pongamos los primeros profesores en quechua no solo para la Argentina, sino, me atrevo a decir para todo el mundo. Habíamos pensando que a través del Instituto de Lenguas Vivas se pueda porque el quechua es una de las lenguas vivas”, dijo.

A su tiempo el profesor Elio Canchi –quien participó de la ceremonia- expresó que “la intención es que esto vaya a las escuelas, se restituya, porque se ha ido perdiendo” y en este sentido reiteró el pedido por el profesorado “no solo está inserto en la cultura, queremos insertar todo esto como asignatura, no lo vemos solo como cultural, espiritual, sino como fuente laboral”, dijo.

Canchi comentó que en el período 2005-2011 aplicó la lengua quechua como materia en la Tecnicatura en agronomía en Isla de Caña y “dio buenos resultados”, al tiempo que consideran importante realizarlo en Salta Capital porque “el 90% son indígenas”.