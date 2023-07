Denuncian que el radar que EE.UU. quería instalar en Tierra del Fuego ya estuvo activo

El radar de la empresa norteamericana LeoLabs Space con capitales de Gran Bretaña que se instaló en Tierra del Fuego desató en las últimas horas una fuerte puja puertas adentro del Gobierno, desplegó severos cuestionamientos en la oposición y puso en debate el eventual riesgo de protección de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Como adelantó El Cronista en exclusiva la semana pasada, por medio de la resolución DI-2023-14 el ministro de Defensa, Jorge Taiana, en acuerdo con el canciller Santiago Cafiero dispuso la suspensión de la autorización que el 15 de noviembre del 2022 emitió el entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur. Aquella autorización le permitía a la empresa LeoLabs Space de capitales norteamericanos y Gran Bretaña instalar una "estación terrena en Banda S" en Ushuaia.

Sin embargo, ayer el senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) reveló que el radar instalado cerca de Ushuaia y a 500 kilómetros de las Islas Malvinas por parte de una empresa de capitales de Estados Unidos y Gran Bretaña se encontraría "activo" desde hace meses e incluso funcionó "a prueba" sin que esa situación fuera de dominio público.

"Después de mantener un contacto con Eileen Treanor, directora de LeoLabs Space me entregó un acta de la inspección técnica realizada por la Secretaría de Innovación Pública (que dependía de Manzur) en la que consta que existe una estación terrena con un radar en Tierra del Fuego y nadie puede asegurar que no siga activa con lo que podría estar brindando información sensible en un área estratégica para la soberanía de Argentina", explicó a El Cronista el senador Blanco.

Los detalles del radar de EE.UU. en Tierra del Fuego

Además, Blanco dijo que la misma empresa multinacional de capitales de Estados Unidos y Gran Bretaña le entregó copias de la estructura societaria en la que se confirma que Londres, Irlanda y Washington están involucrados en la instalación de una antena radar que serviría para "detectar satélites y misiles en orbitas espaciales bajas y podría proveer información al sistema de inteligencia espacial del Departamento de Defensa de Estados Unidos".

Se estima que el radar situado en Tierra del Fuego también podría avisar sobre posibles coaliciones entre satélites en órbita y basura espacial. De hecho el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley mencionó en un tuit de marzo pasado sobre la instalación de este radar para la limpieza de "basura espacial".

En el Ministerio de Defensa que lidera Jorge Taiana expresaron a El Cronista que "el radar de Tierra del Fuego no está funcionando y si lo estuviera está violando la ley porque hay una resolución que suspendió todo el proyecto".

No obstante, Defensa se encuentra elaborando un informe técnico que dará a conocer en los próximos días para analizar los detalles del alcance del radar y la composición societaria de LeoLabs Space.

Pero de antemano aseguran que hubo "un error grave" del entonces jefe de Gabinete Juan Manzur que autorizó la instalación del radar sin tener en cuenta la opinión del Ministerio de Defensa y de la Cancillería.

El senador Blanco detalló que "se trata de un tema de semejante nivel de complejidad e importantísimo para la seguridad nacional en un área tan estratégica a nivel mundial y sensible para los intereses soberanos argentinos que no puede ser tratado alegremente sin el conocimiento de estas reparticiones y del Congreso de la Nación. No se deben ceder facultades que pueden afectar severamente a nuestra soberanía a una empresa del mismo país que usurpa nuestras Malvinas".

En el acta de composición societaria de LeoLabs Sapace que recibió Blanco y a la que tuvo acceso El Cronista se deja constancia que la compañía es una "Sociedad debidamente constituida con las leyes de Irlanda, con domicilio en 1 Stokes Place, Saint Stephen's Green, Dublin, Irlanda, inscripta ante la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego en los términos del artículo 123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550".

Es decir, que aquí hay otro misterio no resuelto: los motivos por los que el gobernador de Tierra del Fuego, el peronista Gustavo Melella, habría avalado la instalación de este radar si se sabía de antemano que se trataba de una empresa con capitales británicos que podrían transmitir información sensible a las islas Malvinas ocupadas ilegalmente por los ingleses.

