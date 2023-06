El jefe de la policía de Jujuy habló de un plan orquestado desde BsAs

Luego de las pedradras contra la legislatura seguida por incendios y la posterior respuesta de la policía local con palos, balas de goma, gases y detenciones, el titular de la policía local repitió la versión del gobernador Gerardo Morales y manifestó que hubo grupos externos a la provincia que fomentaron las protestas.

"Los jujeños nos conocemos por la fisonomía y la tonada. Puedo asegurar que no eran jujeños. Tengo mucha familia en Buenos Aires y es una tonada de Buenos Aires. Gente que arengaba, masculinos con la cara cubierta, como que hubieran recibido una orden y la comenzaron ellos a ejecutar", dijo Herbas Mejías.

Además, aseguró que "la agresión estuvo planificada, premeditada, la policía no arremetió sin causa, hubo agresión premeditada". “Inclusive se ve en las redes sociales, se puede ver en los gritos que no es la tonada del jujeño. Terminé de constatar que efectivamente fue organizado, pero no justamente por gente de acá, seguramente con complicidad de algunos dirigentes de la provincia no afines al gobierno. Pero tuvieron el apoyo de afuera”, agregó.

En entrevistas brindadas a Mitre y La Red, el policía aseguró que no hubo manifestantes identificados con La Cámpora, algo que Morales había deslizado con una foto falsa en redes sociales que luego borró. "Sí vi de partidos de izquierda como el MST, la CCC, esos partidos conocidos, pero identificados con La Cámpora no los vi", aseguró.

Qué dijo el comisario Herbas Mejías sobre las detenciones

El saldo que dejaron los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía este martes 20 de junio fue de 170 heridos y 68 detenidos. Desde el gobierno provincial, aseguraron también que hubo 42 policías lesionados.

Respecto a los detenidos, Herbas Mejías aclaró: "En el transcurso del día irán viendo los antecedentes, si ellos te dicen un domicilio de acá y la tonada no corresponde, será una duda para el fiscal y pedirá antecedentes a nivel nacional para ver donde reside, es una tarea administrativa que realizara el fiscal".

Además, habló de cómo actuó la policía ante el avance de los manifestantes. "Una vez que se viola el primer perímetro de seguridad, ante la gravedad de la situación porque no podía permitir que quemen autos, los particulares que pedían auxilio, los negocios saqueados, tampoco puedo mantenerme inerte, la policía no necesita una orden más que cumplir con su mandato, preservar el orden público y la paz social", subrayó.

Respecto a las protestas que se están registrando este miércoles, Herbas Mejías sostuvo que se mantienen cortes en las rutas nacional 9, 34 y 66, donde aseguró que debería intervenir Gendarmería.

"Estamos pendientes, continúan los cortes lamentablemente, con los turistas que se llevan la peor imagen que no se veía desde 2015. Ojalá que no (se produzcan disturbios), vamos a estar atentos", dijo. Anteriormente, había destacado que el objetivo policial sería “contener” los incidentes.

