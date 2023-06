Hasta turistas increpan a ministros en los actos por Güemes

Como todos los 7 de junio, se abrieron los actos homenajes al Héroe Gaucho con la Cabalgata de la Quebrada de la Horqueta y los ministros de Gobierno participaron pero mientras eran increpados.

Primero fueron los trabajadores de la salud quienes le exigieron al ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, mejoras salariales y que abra una mesa de diálogo con los autoconvocados.

Luego llegaron docentes y le apuntaron al ministro de Educación, Matías Cánepa, a quien también le reclamaron porque no dialoga con quienes llevan cinco semanas de protestas. “Si hay cortes de ruta no se dialoga”, contestó el funcionario.

El más apuntado de todos fue el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, a quien le espetaron: “te quedó grande el resultado de los elecciones. Resuelva este conflicto”.

Como si fuera poco, hasta turistas llegaron hasta la Plaza Belgrano y le reclamaron a los funcionarios porque armaron unas vacaciones, compraron excursiones y hasta boletos para el Tren a las Nubes pero no pudieron disfrutar a “La Linda”. “Por estos líos no pudimos disfrutar nada, nos devolvieron el dinero del Tren pero no se trata de eso, se trata de que no se puede vivir así”, dijo un bonaerense que se acercó a los actos por Guemes para manifestar su enojo.