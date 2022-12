Dibu Martínez antes de la gran final del Mundial: "En Brasil el favorito era Brasil y hoy dicen que es Francia"

Como es norma de FIFA en el día previo a cada partido del Mundial, el entrenador y un jugador por equipo estuvieron en conferencia de prensa y por la Selección Argentina habló Emiliano Martínez. El detalle de su elección tiene un tinte cabulero: el arquero de la Selección fue quien habló también en la conferencia previa a los últimos dos títulos argentinos: la Copa América de Brasil y la Finalissima contra Italia, en Wembley.

Al arquero se lo notó tranquilo y confiado en el trabajo del equipo para afrontar el título este domingo ante Francia y cuando le preguntaron por el favoritismo por los galos fue contundente: "En Brasil los favoritos era Brasil y hoy lo dicen de Francia. Nos gusta que den favorito al otro, nosotros tenemos al mejor". Además no quiso meterse en la polémica por algunas declaraciones sobre el nivel del fútbol sudamericano contra el europeo que hicieron algunos. "Hicieron comentarios, es difícil que opinen porque no conocen Sudamérica. Si no jugás no podés comentar. Ellos saben que somos una selección de nivel mundial y nos respetan", afirmó.

"Lo estuvimos viendo porque era un rival que nos podía tocar en octavos, es el campeón mundial no es solo un jugador. Es una gran selección, tendremos los recaudos. Sabemos lo bueno que son arriba, vamos a intentar hacer nuestro juego", dijo sobre el 'estudio' que vienen haciendo sobre sus rivales en la final. Además agregó su trabajo puntual sobre los delanteros de Les Blues: "Tenemos reuniones sobre donde les gusta definir más. Igualmente no me quedo solo con eso, sino con mi sensación en el momento. El margen de error es poco, el mínimo error táctico te puede hacer pagar". También destacó la última pregunta que le hicieron y era qué se necesitaba para ganarle a Francia y dijo: "La necesidad de ganar te puede jugar en contra, hay que tener la cabeza fría. Jugar como venimos jugando, tener el control del partido. Saber que estamos jugando solo un partido, es lo más difícil, pero a la vez es la final del Mundo".

También le consultaron por Messi y no dudó en destacar su gran momento: "Lo veo feliz, como todo argentino, vi un gran Leo en la Copa América de lo mejor que vi en mi vida. En este mundial lo veo mejor, física y futbolísticamente. Lo veo bien y eso nos ayuda muchísimo".

También tuvo un párrafo aparte para los hinchas, tanto los que están en Qatar como en la Argentina y alrededor del Mundo. "Están cerca, los sentimos, cerca, nos sentimos locales. En la entrada en calor te sentís local, como si estuvieras jugando en Argentina", aseguró.

Fuente. TyC Sports