Un periodista colaboró con una denuncia por contrabando y el intendente lo delató

El periodista Raúl Costes expresó que siempre hizo público su trabajo de investigación y que eso hizo que le prendieron fuego el auto, pusieran una bala en su moto, recibiera golpes en Municipalidad y amenaza de sicarios para “callarlo”, por lo que esta vez había decido no exponerse.

Por Aries el periodista Raúl Costes, aseguró que el interventor de la municipalidad de Aguaray, Adrián Zigarán “lo mandó al frente” en la denuncia penal por supuestos hechos de corrupción en el VOVE al exponer en el documento que él aportó las pruebas que implican a diversas personas “pesadas” en la zona.

Costes manifestó que se esperaba que la intervención de Zigarán fuera determinante en el combate contra los hechos de corrupción en el municipio pero aseguró que desde que asumió hace siete meses la corrupción continúa beneficiando a “importantes y poderosos comerciantes” que no tributan lo correspondiente sino que le “tiran coimas a la gente del ex intendente que no fue removida”.

“Hay camiones que aparecen en el centro de Salvador Mazza sin haber tributado en la ruta, y yo le vengo marcando esta situación a Zigarán desde que comenzó su gestión. Él trajo un gendarme retirado de Aguaray pero aparentemente también se habría prendido”

Costes indicó que consiguió las pruebas de las patentes de los camiones que no pagan tributo y de diversas coimas y que durante muchos años hizo pública su investigación, pero que a raíz de esa exposición vio en peligro su vida en diversas ocasiones.

“Prendieron fuego mi auto, pusieron una bala en mi moto, me pegaron en la Municipalidad, fueron a buscar a Bolivia a buscar sicarios para callarme” detalló el periodista y agregó que por tal motivo decidió cambiar la metodología.

“Dije: esta vez no voy a hacerlo mediático, hay una persona, una autoridad que responde al Gobierno de la Provincia y que asumo no tiene ningún interés político local al menos, entonces accedí al interventor Adrián Zigarán y le dije éstas son las pruebas”.

Sin embargo Costes remarcó que Zigarán “cansado” de las denuncias que le aportaba “lo mandó al frente”. “Él se dice ser periodista y se supone que los periodistas resguardamos la fuente de información” reclamó.

“Vos tenés que resguardar la fuente, ¿Cómo vas a exponerme a mí y a mi familia? Yo vivo en frontera, en una zona caliente como se la conoce en todo el país. Acá hay gente pesada que se molestó mucho con esta denuncia” señaló Costes que le recriminó a Zigarán.

Además, el periodista expresó que cuando surgió el caso de la funcionaria que manejaba borracha, el interventor la defendió y “le echó la culpa a los medios de tener algo en contra de ellas”.