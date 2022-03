Vecinos de Vaqueros reclaman por obras hídricas

Los referentes de la organización vecinal que reclama por acceso al líquido vital, Luchemos por el agua, Hugo Corimayo, Lucas Díaz y Marcelo Garzabe expusieron en Pasaron Cosas, por Aries, su malestar respecto a las obras hídricas inconclusas en la zona alta de Vaqueros.

Corimayo, explicó que hace un año que se vienen presentando notas a Recursos Hídricos, el Ente Regulador de Servicios Públicos, a los intendentes, legisladores y al Gobernador.

“Finalmente nos atendió el Ministro de Infraestructura y nos explicó que la obra consta de cuatro etapas y que van por la primera; que los caños que están instalados son de una obra anterior, pero no tienen conexión con los domicilios. Lo que queremos es que nos informen cuál es el plan de obras con más detalles”, reclamó Corimayo.

Díaz, otro vecino, relató que ninguna de las casas de la zona alta de Vaqueros, tiene agua y que son más de 500 familias: “esta es la razón por la que nos organizamos para reclamar”, aseveró.

Igarzabal, en tanto, señaló que “lo fundamental es que la Municipalidad y Aguas del Norte hicieron un convenio por las obras y éstas no están terminadas, entonces los vecinos no pueden pedir agua; no tenemos medidores”, exclamó.

Ante las quejas, el Intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, invitó a los referentes de Luchemos por el Agua a pasar por la intendencia y aseguró que la misma solo tiene la función de regular lo que está haciendo Provincia y Aguas del Norte.

“Hubo varios factores que hicieron tardar las obras: el tiempo, la falta de materiales, hubo maquinas que se rompieron. El trámite de instalación domiciliaria podría hacerse la semana que viene si ningún caño pierde”, concluyó Moreno.