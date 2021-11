Los arbitro para Gimnasia y Tiro y Central Norte

Ayer, el Consejo Federal de Fútbol dio a conocer la designación de los árbitros para los encuentros de cuartos de final del Torneo Federal A. Los cuatro partidos se jugarán el domingo en simultaneo y allí se definirá el futuro de los equipos salteños que continúan con la ilusión del ascenso a la Primera Nacional.

Guillermo González impartirá justicia en el encuentro entre Gimnasia y Tiro y Defensores de Pronunciamiento en la provincia del Chaco mientras que, en Córdoba, Bruno Amiconi dirigirá las acciones entre Central Norte y Olimpo de Bahía Blanca. Esta fase será a único partido, es decir que en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios el ganador, que accederá a las semifinal, se definirá desde los penales.

A continuación, repasá la programación completa de los cuartos de final en búsqueda del segundo ascenso.

Torneo Federal A

Playoffs – 4tos de Final

Domingo 21 de noviembre de 2021

Club Atlético Racing (Capital, Córdoba) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires)

Horario: 17:00

Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca)

Asistente 1: Leopoldo Gorosito (Río Colorado)

Asistente 2: Marcos Horticolou (Coronel Dorrego)

Cuarto árbitro: Juan Nebbietti (Río Colorado)

Estadio: Atlético Rafaela (Santa Fe)

Gimnasia y Tiro (Capital, Salta) vs. Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos)

Horario: 17:00

Árbitro: Guillermo González (Resistencia)

Asistente 1: Hernán Vallejos (Resistencia)

Asistente 2: Rodrigo López (Resistencia)

Cuarto árbitro: Fernando Brillada (Resistencia)

Estadio: Chaco For Ever (Chaco)

Central Norte (Capital, Salta) vs. Club Olimpo (Bahía Blanca, Buenos Aires)

Horario: 17:00

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)

Asistente 1: Matías Bianchi (Rosario)

Asistente 2: Guillermo Yacante (Luján)

Cuarto árbitro: Gastón Monzón (Río Tercero)

Estadio: Instituto (Córdoba)

Club Cipolleti (Cipolleti, Río Negro) vs. Chaco For Ever (Resistencia, Chaco)

Horario: 17:00

Árbitro: Luis Lobo Medina (Tucumán)

Asistente 1: Leila Argañaraz (Tucumán)

Asistente 2: José Ponce (Tucumán)

Cuarto árbitro: Mauricio Martín (Tucumán)

Estadio: Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba)