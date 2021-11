El director deportivo del PSG cuestionó las convocatorias de Messi y Paredes

"No estamos de acuerdo en dejar ir en la Selección a un jugador que, para nosotros, no lo hace, no está en condición física o está en el fase de rehabilitación", declaró el brasileño Leonardo. Desde el inicio de la temporada, Messi jugó 595 minutos con el Paris y 450 con la "Albiceleste"

El brasileño Leonardo, director deportivo del París Saint Germain, cuestionó las convocatorias de Lionel Messi y Leandro Paredes al seleccionado argentino en condiciones físicas que le impidieron estar presentes en los últimos partidos del equipo.

"No estamos de acuerdo en dejar ir en la Selección a un jugador que, para nosotros, no lo hace, no está en condición física o está en el fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA”, planteó Leonardo en declaraciones reproducidas por el diario francés Le Parisien.