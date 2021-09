Central Norte visita Ramallo

Torneo Federal A

Zona B – Fecha 22

Viernes 10 de septiembre de 2021

Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos) vs. Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe)

Horario: 15:00

Árbitro: Álvaro Carranza (Villa María)

Asistente 1: Matías Billone (Córdoba)

Asistente 2: Marcos Guzmán (Pascanas)

Cuarto árbitro: David Luzzi (Cosquín)

Gimnasia y Tiro (Capital, Salta) vs. Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires)

Horario: 15:30

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán)

Asistente 1: Leila Argañaraz (Tucumán)

Asistente 2: José Ponce (Tucumán)

Cuarto árbitro: Walter Cardozo (Jujuy)

Defensores de Pronunciamiento (Pronunciamiento, Entre Ríos) vs. Chaco For Ever (Resistencia, Chaco)

Horario: 15:30

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)

Asistente 1: Diego Novelli (Tandil)

Asistente 2: Karim Doussouck (Chascompus)

Cuarto árbitro: Luciano Díaz (Ayacucho)

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires) vs. Central Norte (Capital, Salta)

Horario: 16:00

Árbitro: José Sandoval (Concordia)

Asistente 1: Carlos Mihura (Mercedes)

Asistente 2: Daniel Zamora (Paraná)

Cuarto árbitro: Santiago Folmer (Victoria)

Club Sarmiento (Resistencia, Chaco) vs. Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

Horario: 19:00

Árbitro: Federico Guaymás Tornero (Salta)

Asistente 1: Cristian Yareco (Salta

Asistente 2: Luciano Díaz (Salta)

Cuarto árbitro: Ángel Ayala (Corrientes)

Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba) vs. Club Atlético Racing (Capital, Córdoba)

Horario: 20:30

Árbitro: Maximiliano Marcheroni (Rosario)

Asistente 1: Lucas Cavallero (Villa Constitución)

Asistente 2: Sebastián Osudar (Rosario)

Cuarto árbirto: Brian Ferreyra (Venado Tuerto)

Club Unión (Súnchales, Santa Fe) vs. Crucero del Norte (Posadas, Misiones)

Horario: 20:30

Árbitro: Jorge Sosa (Corrientes)

Asistente 1: Sergio Pérez (Corrientes)

Asistente 2: Andrés Franco (Corrientes)

Cuarto árbitro: Hugo Fleitas (Rosario)

Libre: Boca Unidos (Capital, Corrientes)