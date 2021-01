Nicolás González, el salteño campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia

Nicolás es oriundo de Embarcación. En este último tiempo estuvo viviendo el “sueño del pibe”. Firmó contrato por primera vez con Defensa y Justicia, además debutó en Primera División y es parte del plantel que dirige Hernán Crespo, que el pasado sábado se consagró campeón de la Copa Sudamericana.

El jugador, al ser consultado sobre sus sensaciones tras la gran Azaña, comentó que “es algo que no puedo explicar, estoy muy feliz. Hace seis meses que estoy en la primera y jamás me imaginé vivir todo esto”. El salteño comentó que un día previo a la final, concurrieron al estadio, se le acercó Hernán Crespo y le dijo lo siguiente: “me dijo que disfrute esto más allá del resultado. Y me habló de lo que son los mundiales”.

Por último, Nicolás cerró la nota hablando sobre el juego de su equipo y qué significa Hernán Crespo para él, “somos un equipo muy ofensivo, Hernán Crespo me dio mucha confianza y voy a estar muy agradecido siempre, porque él me dio la oportunidad de jugar en primera división”.