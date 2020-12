Sebastián Beccacece anunció que se va de Racing

"Tengo el deseo de continuar en este espacio tan cómodo, pero como todos saben Diego (Milito) nos anunció que se va y voy a seguir ese mismo camino". Sebastián Beccacece confirmó este sábado por la mañana lo que se venía tejiendo desde el viernes a la noche, cuando había llamado a una conferencia de prensa. Terminada la participación en la Copa Diego Armando Maradona (le quedan tres partidos), el entrenador dejará de estar al mando de Racing. Quiso ser leal al manager que dejó el cargo, la persona que más lo bancó siempre en su proceso y lo eligió para llegar a la Academia.

"Me encantaría seguir este camino. Este grupo nos ha dado lo mejor, nos comparamos con Flamengo, River. Hubo una entrega absoluta. El camino se volvió adverso, propio de un año politico. Quisieron instalar un montón de cosas pero nunca pudieron con este grupo. Hemos decidido con el cuerpo técnico que vamos a dar por finalizado una vez que termine este torneo. Con todo el dolor porque teníamos un proyecto muy lindo, con ganas de estar seis meses más y proyección a tres años", siguió el DT. E insistió: "Me hubiera encantado seguir. A veces hay que guiarse más por el deseo que la razón, pero no es mi caso. Respeto mucho a Diego, generé un vínculo de mucho cariño y afecto con él más allá de la relación profesional. Yo siempre trato de generar conexiones con el otro. Él tendrá sus motivos para irse y ya los expresó".

Más allá de la eliminación de la Copa Libertadores y la salida de Diego Milito, el técnico también se refirió al clima extrafutbolístico con el que tuvo que lidiar en los últimes meses: el enfrentamiento entre Diego Milito y parte de la dirigencia. "Hubo mucha rosca y atentado mediático, sabemos como se han manejado. Fue un año politico y cada uno tenía sus intereses. Los medios de comunicación fue un canal que utilizó cierta gente. Nunca me quise meter en cosas que no me corresponde. Con el plantel profesional he tenido un vinculo de hermandad. Por esto los voy a acompañar estos partidos que faltan", sentenció Beccacece. Y se lamentó por las diferencias entre manager y presidente: "Son cosas entre Víctor y Diego. No tengo los argumentos para saber por qué se distanciaron. Es una pena porque juntos han hecho cosas muy grandes como ha marcado la historia y el presente de Racing. Hay que ser muy respetuoso de las decisiones".

Por último, dejó en claro su dolor por irse de Racing. "Me voy con una sensación incompleta. Ya estábamos pensando en seis meses más. Yo vivo todo a flor de piel. Racing es familia, pasión... No tengo dudas de que voy a mantener el vínculo con este plantel. Me gustaría haber tenido un título, pero me toca llevarme otro tipo de medallas. No son valoradas por la sociedad, pero para nosotros son importantes".

Fuente: Olé