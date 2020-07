El Ministerio de Turismo y Deportes habilitó nuevamente los deportes en conjunto en el territorio provincial

Con la firma de Mario Peña, ministro de Turismo y Deportes, quedaron hoy habilitados nuevamente los deportes grupales en el territorio provincial con la expresa mención de sólo poder desarrollarse con un cupo máximo de 10 personas en clubes o lugares seguros.



La resolución expresa que retornan todos los deportes que presentaron y recibieron los protocolos aprobados por el COE y COCS Salta, destacando que las actividades se desarrollarán sin el uso de vestuarios y sin contacto, hasta un máximo de 10 personas, con protección sanitaria respetando las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio.



“El cumplimiento de los protocolos requiere del compromiso de toda la sociedad, desde el Gobierno provincial llevaremos adelante los controles necesarios y lo haremos de forma conjunta con todos los municipios, clubes, asociaciones deportivas y privados, para de esa forma cuidarnos entre todos”, destacó Peña.



"Esta nueva normalidad que atravesamos y tal como lo dice constantemente el gobernador Gustavo Saenz, requiere del compromiso y la responsabilidad de todos los actores sociales. Por eso es importante cumplir con todas las medidas sanitarias establecidas en los protocolos", agregó el ministro.

Las instituciones deberán descargar los protocolos aprobados y el acta de adhesión desde la web de la Secretaría de Deportes http://deportes.salta.gob.ar/ ,ambos documentos deberán ser firmados y presentados ante el organismo.



En el caso de los municipios del interior el proceso se podrá realizar de forma digital descargando la documentación y enviando la misma por mail a [email protected] . La secretaría remitirá la correspondiente autorización por la misma vía de comunicación.



¿Qué se entiende como lugares seguros?

Son los espacios deportivos que cuentan con habilitación sanitaria, responsables jurídicos del predio y espacios cercados con identificación de entrada y salida.

Los deportes grupales sólo se pueden desarrollarán en lugares seguros, se debe pedir turnos con antelación a la secretaría de la institución, deberá haber a disposición una isla de bioseguridad con alcohol en gel, o similar aprobado por autoridad competente.



¿Los playones deportivos y espacios al aire libre están habilitados para la práctica grupal?

No. Los playones deportivos abiertos, no están habilitados para la práctica deportiva, ni tampoco las plazas, parques, ni espacios verdes como canchas de fútbol, o campos deportivos sin cercado o de libre acceso, están en condiciones de bioseguridad para desarrollar las prácticas grupales.



¿Hay límite de tiempo de la práctica deportiva?

El tiempo de desarrollo de la actividad estará limitado y no podrán realizarse reuniones antes, durante, ni después de la práctica grupales.



¿Vuelve el fútbol 5 y el fútbol recreativo?

Si. Ambos regresan con el protocolo que tenían habilitado. Hay que resaltar que la práctica recreativa será de manera lúdica, en lugares seguros, y que no se trata de la práctica abierta del fútbol en espacios no habilitados.



¿Se puede jugar fútbol 11?

No. De ninguna manera se permite la práctica para grupos mayores de 10 personas. Tampoco hay protocolo habilitado para la actividad.



¿Las escuelas deportivas para niños están habilitadas?

Si se cumplen con las normas de bioseguridad correspondientes, la presentación de la declaración jurada firmada por los padres, que se desarrolle en espacios seguros y que haya un responsable de protocolo.



¿Los parques urbanos serán espacios habilitados para la práctica deportiva grupal?

Sí, los parques urbanos estarán habilitados para las prácticas deportivas grupales que habitualmente se desarrollan en estos espacios y son dictadas por profesionales. Se controlará el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.



¿Están permitidos los campeonatos o torneos de los deportes en conjunto?

No. El regreso a la actividad es de manera recreativa, para activación física y desarrollo de fundamentos. No están habilitados los torneos o campeonatos deportivos aunque se trate de grupos de 10 o menos personas.



¿Hay sanciones para quienes no cumplan las medidas sanitarias?

La Resolución N°39 del COE señala en su artículo número 8: “Disponer que las conductas que transgredan las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria, y de la presente en particular, serán pasibles de las previsiones de los artículos 202, 205 y concordantes del Código Penal y lo establecido en la Ley N° 8.191.”