Real Madrid superó a Espanyol y pasó a liderar la Liga

Real Madrid superó este domingo de visitante a Espanyol por 1-0 y pasó a liderar la Liga española de fútbol, en uno de los cuatro partidos que le dieron continuidad a la 32da fecha del torneo que se disputó en el RCDE Stadium, de Cornella de Llobregat.

Convirtió para el plantel "Merengue" el volante brasileño Casemiro (asistido por el delantero francés Karim Benzema) a los 45 minutos de iniciado el encuentro.

Con la victoria el equipo dirigido por el francés Zinedine Zidane pasó a liderar la tabla del campeonato ibérico al llegar a los 71 puntos y superar por dos unidades a Barcelona, que ayer empató 2-2 ante Celta de Vigo.

Espanyol está condenado al descenso, marcha último en la tabla de posiciones del certamen con 24 puntos y sumó en el segundo tiempo al atacante argentino Jonathan Calleri (ex Boca Juniors), que reemplazó a los 24 minutos a Adri Embarba.

En el banco de suplentes se sentó el volante salteño Matías Vargas, ex Vélez Sarsfield.

En otro de los partidos jugados en la jornada, Villarreal superó como local 2-0 a Valencia y se consolidó en zona de Europa League, gracias a los goles que marcaron los delanteros españoles Paco Alcácer (14m PT) y Gerard Moreno (44m PT).

La victoria le permitió al club de la provincia de Castellón llegar a las 51 unidades, subir a la quinta colocación en la tabla del campeonato español de fútbol y encabezar el pelotón de equipos que clasifican a la Europa League.

Además Levante de local, goleó 4-2 a Betis que contó en su formación inicial con el mediocampista argentino Guido Rodríguez (ex River Plate) y se colocó en la 12da ubicación del torneo de fútbol español.

Abrió el marcador para el equipo valenciano, el delantero Borja Mayoral a los 21 minutos de iniciada la contienda, luego marcó el volante macedonio Enis Bardhi (35m PT), José Luis Morales (5m ST) y Rubén Rochina (14m ST), completaron las anotaciones.

El plantel andaluz descontó con tantos que convirtieron Sergio Canales (25m ST) y Juan Miguel Giménez (42m St).

Por último Eibar venció de visitante a Granadacon un gol del mediocampista argentino Pablo De Blasis (ex Gimnasia y Esgrima La Plata) a los 16 minutos de la etapa inicial, por 2-1, y contó en el arranque con el defensor Esteban Burgos (ex Talleres de Córdoba y Godoy Cruz).

Completó para el plantel vasco el atacante español Kike (que asistió al también ex Ferro Carril Oeste en el primer tanto), a los 24 minutos del complemento y descontó para el equipo "Nazarí", Roberto Soldado (3m ST).

Mañana la fecha finalizará con el encuentro que animarán Getafe (Leandro Chichizola), con Real Sociedad y que se desarrollará a partir de las 17 de Argentina.

Posiciones

Real Madrid, 71 puntos; Barcelona, 69; Atlético Madrid, 58; Sevilla, 54; Villarreal, 51; Getafe, 49; Real Sociedad, 47; Valencia, 46; Athletic Bilbao, 45; Granada, 43; Osasuna y Levante, 41; Betis, 37; Alavés, Valladolid y Eibar, 35, Celta de Vigo, 34; Mallorca, 26; Leganés, 25 y Espanyol, 24.