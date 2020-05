Bolsones y pago de material en las redes las prioridades de los artistas ante la pandemia

En diálogo con El Acople, Canobbio aseguró que forman parte de un sector doblemente precarizado por la falta de legislación alguna que fomente la actividad a tal punto que considera que no son diferentes a un mantero, ya que si no pueden realizar su actividad no comen.

En este sentido, lamentó la falta de políticas públicas que favorezca o trabajen para fomentar la actividad que hoy está imposibilitados de realizar por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Por esta razón, recuerda que en diciembre le plantearon apenas asumió Sabrina Sansone como Secretaria de Cultura, la posibilidad de crear un Consejo Asesor, que finalmente hoy se creó como Comité de Emergencia, pero si se hubiera hecho en su momento en la actualidad se podrían tener cubiertas muchas necesidades del sector.

En este Comité, buscan que a los funcionarios se sumen los legisladores porque la idea es poder extender a todos los municipios las ayudas que se logren para los artistas ya que mientras más se aleja uno de la Capital más se profundizan las necesidades.

Por esta razón, destacó los primeros 600 bolsones con mercadería que se entregarán para ayudar a algunos, mientras también se avanza en la posibilidad de poder cobrar por los contenidos multimedia que generan y comparten en las redes sociales.

Sobre este último punto, detalló que el 70% es contenido no pago, y al respecto se encuentran dialogando con autoridades provinciales y municipales.