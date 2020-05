Central Norte, licenciado

Con respecto a esta determinación, el presidente de la institución Héctor De Francesco comentó a El Clásico Info que “la licencia del plantel significa que no están obligados a entrenar. Creo que no tiene sentido seguir entrenado si no se sabe cuándo se puede volver a jugar. Mientras tanto estamos renegociando los contratos de cada uno”, agregó.



Por su parte, el subcapitán del equipo, Federico Rodríguez, confirmó que ya les comunicaron a los jugadores que están de licencia. “En mi caso me llamó el presidente diciéndome que ya no era obligación seguir entrenando”, comentó.

Con respecto a la situación contractual, el “Bocha” dijo que “algunos tenemos contrato de AFA y otros privados. El presidente se va a ir comunicando para ver la situación de cada uno. En el tema sueldo nos pagaron enero y nos dieron adelantos de febrero. Marzo nos deben completo”.

Por último, el defensor aclaró el tema económico del plantel: “yo tengo contacto con la mayoría de los compañeros y sé que por lo menos no les falta el plato de comida. Además, hubo gente que ayudó con mercadería. Sé también que las cuentas no las estamos pagando porque no nos alcanza. La mayoría tenemos como único ingreso el fútbol. Igual, entendemos a la dirigencia y estamos esperando novedades”, concluyó.