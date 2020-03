Coronavirus: Esteban Burgos dice que en España se vive una locura

El ex jugador de Gimnasia y Tiro, Esteban Burgos, en dialogo con Aries contó que se vive una pesadilla y lucra en España tras la llegada de la pandamia.

"Sinceramente llevo 14 días de locura cada vez hay mas casos parece que esto no se termina mas. Desde el club decidieron donar los test que llegaron por parte de la Federación y si no presentábamos síntomas no era necesarios. Lo que hizo cada uno es hacerlo de forma particular. Nos pareció raro por los casos del Valencia , el Espanyol y Alavés fueron tratados de otra forma"