Infantino defendió la presencia de Irán en el Mundial

En la antesala del puntapié inicial del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, brindó este miércoles una extensa conferencia de prensa desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. A menos de 24 horas del partido inaugural entre el seleccionado local y Sudáfrica, el mandatario abordó los principales focos de conflicto geopolítico, el éxito comercial de la competencia y se tomó un tiempo para la nostalgia futbolera en un escenario histórico.

El punto más álgido de la conferencia estuvo vinculado a la selección de Irán y las severas restricciones de visado impuestas por la administración de los Estados Unidos. En medio de un clima de alta tensión internacional, Washington habilitó los visados para los futbolistas sobre la hora pero bloqueó el ingreso de dirigentes y miembros del cuerpo técnico, argumentando razones de seguridad nacional.

Ante este complejo panorama, Infantino defendió la inclusión de la federación asiática: “Lo de Irán nada tiene que ver con el fútbol. Tiene que ver con los países anfitriones. Me da mucho gusto que estén acá. Yo les prometí que vendrían. Si yo los tenía que traer, lo haría”, dijo con firmeza.

El dirigente remarcó el espíritu integrador del deporte y ponderó el rol de la FIFA como garante de la competencia: “Ellos siempre quisieron jugar. Y ese es el espíritu del fútbol. Por supuesto que hay retos. No sé quién más hubiese garantizado que Irán juegue la Copa del Mundo”.

Asimismo, agradeció las gestiones con el gobierno estadounidense, confirmando que se abrió un canal acelerado para destrabar visados de forma excepcional y que, en casos particulares de ciertos países, se otorgaron licencias especiales para eximir el cobro de aranceles. “Ojalá que el lugar tenga una atmósfera positiva y la gente se pueda concentrar en un partido”, concluyó sobre el debut de Irán el próximo 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles.