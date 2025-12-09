El servicio Copernicus advirtió que este año se ubicará entre los tres más cálidos registrados, con océanos recalentados y una fuerte reducción del hielo marino en el Ártico y la Antártida.
Miami define a su nuevo alcalde entre Eileen Higgins y Emilio González
La ciudad vota en segunda vuelta para reemplazar a Francis Suárez. Vivienda, seguridad y costo de vida marcan una elección atravesada por apoyos nacionales y agendas opuestas.El Mundo09/12/2025
Miami elegirá este martes al sucesor del alcalde Francis Suárez en una segunda vuelta entre la demócrata Eileen Higgins y el republicano Emilio González, en una contienda oficialmente no partidista pero marcada por apoyos nacionales y agendas políticas contrapuestas. Ambos candidatos llegaron a esta instancia tras la primera ronda del 4 de noviembre, en la que Higgins obtuvo el 36% de los votos y González el 19%.
Higgins, de 61 años, ex comisionada del condado de Miami-Dade, llega a la jornada electoral con un mensaje centrado en el costo de vida, el acceso a la vivienda y la transparencia institucional. La aspirante afirmó que la administración municipal necesita “una dirección que responda a la gente y que rinda cuentas sin excusas”. También sostuvo que su prioridad es “garantizar que Miami siga siendo habitable para las familias que la sostienen”.
Si gana, Higgins se convertirá en la primera alcaldesa demócrata de Miami en más de tres décadas. Su equipo señaló que la ciudad atraviesa un “momento de definición” por el aumento sostenido del precio de la vivienda y la presión económica sobre residentes y comercios.
Emilio González, de 68 años, coronel retirado de la Fuerza Aérea y ex director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se presentó como la opción enfocada en seguridad pública, crecimiento económico y gestión de emergencias. El candidato afirmó que su experiencia militar y administrativa le permite “tomar decisiones rápidas y basadas en hechos en momentos críticos”. También sostuvo que su propuesta representa “un compromiso con la seguridad, la respuesta a emergencias y el crecimiento responsable”.
González cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, apoyos que, según el aspirante, reflejan “confianza en un liderazgo fuerte que defienda los intereses de Miami en todos los niveles”.
La elección ocurre en un contexto de tensión económica. El costo de vivienda se convirtió en el principal eje de campaña en una ciudad de casi 500.000 habitantes y una de las densidades poblacionales más altas entre las grandes urbes del país.
Higgins afirmó que Miami necesita “soluciones inmediatas y decisiones claras para bajar los costos y ampliar la oferta de vivienda”. González, por su parte, remarcó que la seguridad pública es la base para la actividad económica y afirmó: “Una ciudad segura siempre atraerá inversión y oportunidades”.
El ganador reemplazará a Francis Suárez, quien asumió la Alcaldía en noviembre de 2017 y se postuló brevemente a la presidencia en 2024. Este año, Suárez y tres de los cinco comisionados impulsaron sin éxito la postergación de la elección municipal hasta 2026. Argumentaron que la medida permitiría “ahorrar recursos públicos” y aumentar la participación electoral.
La propuesta generó un amplio rechazo político y terminó bloqueada. La imposibilidad de modificar el calendario electoral reforzó el impacto de la carrera entre Higgins y González, que intenta atraer a un electorado diverso y con alto peso de la comunidad cubano-estadounidense.
González, nacido en Cuba, destacó que su trayectoria federal lo vincula con “una visión clara sobre el servicio público y la responsabilidad institucional”. Higgins afirmó que su candidatura representa “un compromiso con todas las comunidades de Miami, sin distinciones”.
A lo largo de la campaña, ambos equipos insistieron en que una eventual transición debe atender con rapidez los problemas de vivienda, seguridad y gestión municipal. Higgins afirmó que su plan apunta a “trabajar desde el primer día para enfrentar el costo de vida”. González sostuvo que su objetivo es “construir un gobierno estable y centrado en resultados medibles”.
Con la votación prevista para este martes, la elección definirá el rumbo de una de las ciudades de mayor crecimiento de Estados Unidos y pondrá fin al ciclo político de Suárez, que concluye ocho años en la Alcaldía.
Con información de AFP
El principal asesor de Lula, Celso Amorim, advirtió que una intervención de Estados Unidos en Venezuela podría desatar un conflicto a gran escala.
El presidente venezolano anunció una estructura con más de 5.300 salas de autogobierno y siete líneas de acción para profundizar la gestión directa en los territorios.
El ex funcionario y colaborador cercano del régimen de Díaz-Canel, fue hallado culpable de once delitos, entre ellos cohecho y filtración de documentos oficiales.
El presidente estadounidense señaló que el país vecino adeuda más de 800 mil acres-pie de agua y advirtió que podría imponer un arancel del 5% si no libera el recurso “de inmediato”.
La compañía enfrenta protestas y demandas tras recortar la elegibilidad del sistema DAS. Usuarios denuncian que condiciones físicas y médicas quedaron fuera.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.