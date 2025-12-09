El servicio Copernicus advirtió que este año se ubicará entre los tres más cálidos registrados, con océanos recalentados y una fuerte reducción del hielo marino en el Ártico y la Antártida.
Un turista cayó 40 metros por un acantilado mientras se sacaba una selfie
El hombre perdió el equilibrio en la montaña Huaying, en China, y quedó atrapado entre árboles que amortiguaron la caída. La zona estaba fuera de los límites permitidos.El Mundo09/12/2025
Un turista vivió un momento dramático mientras escalaba la montaña Huaying, en la ciudad de Guang’an, China. Perdió el equilibrio y cayó por un acantilado mientras intentaba tomarse una selfie.
Una piedra se desprendió y el hombre cayó sobre unos árboles que lo sostuvieron. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.
Según el testimonio del turista en WeChat: “Los dioses de la montaña me bendijeron. Tengo mucha suerte. Me caí de un acantilado de 40 metros de altura y rodé por la pendiente casi 15 metros”.
De acuerdo con las imágenes que circularon en redes, otros turistas gritaron al verlo caer. Unos minutos después, recuperaron la calma al enterarse de que había sobrevivido.
Un portavoz del parque dijo que no recibieron ningún reporte oficial sobre un accidente de esas características dentro del área.
Además, explicó que la zona donde supuestamente ocurrió el hecho está fuera de los límites permitidos y remarcó que está prohibido escalar en ese sector.
La autoridad del lugar también reiteró la importancia de que los visitantes respeten las normas de seguridad, eviten ingresar a áreas cerradas y sigan los senderos habilitados para evitar riesgos durante las caminatas.
Con información de TN
El principal asesor de Lula, Celso Amorim, advirtió que una intervención de Estados Unidos en Venezuela podría desatar un conflicto a gran escala.
El presidente venezolano anunció una estructura con más de 5.300 salas de autogobierno y siete líneas de acción para profundizar la gestión directa en los territorios.
La ciudad vota en segunda vuelta para reemplazar a Francis Suárez. Vivienda, seguridad y costo de vida marcan una elección atravesada por apoyos nacionales y agendas opuestas.
El ex funcionario y colaborador cercano del régimen de Díaz-Canel, fue hallado culpable de once delitos, entre ellos cohecho y filtración de documentos oficiales.
El presidente estadounidense señaló que el país vecino adeuda más de 800 mil acres-pie de agua y advirtió que podría imponer un arancel del 5% si no libera el recurso “de inmediato”.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.