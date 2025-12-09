Un turista cayó 40 metros por un acantilado mientras se sacaba una selfie

Un turista vivió un momento dramático mientras escalaba la montaña Huaying, en la ciudad de Guang’an, China. Perdió el equilibrio y cayó por un acantilado mientras intentaba tomarse una selfie.

Una piedra se desprendió y el hombre cayó sobre unos árboles que lo sostuvieron. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

Según el testimonio del turista en WeChat: “Los dioses de la montaña me bendijeron. Tengo mucha suerte. Me caí de un acantilado de 40 metros de altura y rodé por la pendiente casi 15 metros”.

De acuerdo con las imágenes que circularon en redes, otros turistas gritaron al verlo caer. Unos minutos después, recuperaron la calma al enterarse de que había sobrevivido.

Un portavoz del parque dijo que no recibieron ningún reporte oficial sobre un accidente de esas características dentro del área.

Además, explicó que la zona donde supuestamente ocurrió el hecho está fuera de los límites permitidos y remarcó que está prohibido escalar en ese sector.

La autoridad del lugar también reiteró la importancia de que los visitantes respeten las normas de seguridad, eviten ingresar a áreas cerradas y sigan los senderos habilitados para evitar riesgos durante las caminatas.

Con información de TN