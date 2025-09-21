La nueva tarifa tendrá su aplicación a partir de mañana 22 de septiembre, para los servicios del interior (No Saeta). La medida se resolvió tras cumplirse con la Audiencia Pública.
Sáenz y Durand inauguraron el Paseo Ex Palúdica, un nuevo espacio cultural para Salta
La iniciativa comenzó en 2016, promovió la sanción de la Ley Nacional 27336 para que el inmueble fuera transferido a título gratuito a la Municipalidad de Salta, sentando las bases de lo que hoy es un espacio para todos los salteños.Salta21/09/2025
El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand encabezaron la inauguración del Paseo Ex Palúdica. Este predio histórico, que durante años estuvo en desuso, fue recuperado para convertirse en un vibrante espacio dedicado al arte, la cultura y el encuentro social.
La ceremonia contó con una gran afluencia de familias que disfrutaron de diversos shows de música y espectáculos.
Este proyecto, que hoy se materializa, es a partir de la articulación entre la provincia y el municipio, a través de un convenio de cooperación por el que el Gobierno de la Provincia de Salta financia una parte de la obra.
Este proyecto nació como una iniciativa del gobernador Sáenz cuando era intendente de la ciudad.
El Paseo Ex Palúdica, ubicado entre las calles General Güemes, Vicente López, pasaje Zorrilla y Juramento, se ha transformado de un área abandonada a una plaza moderna y accesible en el corazón de la ciudad.
Las obras incluyeron la instalación de veredas, bancos, nuevas luminarias y un sistema de riego para mantener el área verde todo el año.
La recuperación del predio no solo brinda un nuevo punto de reunión, sino que también conecta la Usina Cultural con el Paseo Güemes y el Monumento al General Güemes, creando un gran corredor cultural y verde para los vecinos y visitantes.
Esta primera etapa continuará con la restauración de los siete edificios históricos del lugar que ya está en marcha para convertirlos en nuevos espacios que incluyen un museo del folclore para complementar la oferta del paseo.
Día de la Primavera en Salta: Alerta amarilla por Zonda y riesgo extremo de incendios
En el Día de la Primavera y del Estudiante, el SMN emitió alerta amarilla por viento Zonda y advirtió riesgo extremo de incendios forestales en Salta.
Día de la Sanidad: el lunes, los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgenciasSalta21/09/2025
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.
Día de la Primavera en la Ciudad de Salta: pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
Este 21 de septiembre, Día de la Primavera, el SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 31 grados en la Capital salteña.
Sáenz en Potencia Salta: “Detrás de cada stand hay un sueño y mucho trabajo”
El gobernador Gustavo Sáenz inauguró una nueva edición de Potencia Salta, que convocó a más de mil emprendedores en el Centro de Convenciones.
Minería sustentable: Salta pone en marcha la primera mina híbrida del país en la PunaSalta20/09/2025
Con el funcionamiento de 10.908 paneles, Mina Lindero incorpora un sistema de energía solar y baterías de litio que reducen en un 40% el uso de combustibles fósiles.
Nuevo esquema de Coparticipación, la propuesta de Salta para un desarrollo federalArgentina20/09/2025
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, destacó la necesidad de integrar a las provincias con infraestructura, conectividad y un nuevo esquema de coparticipación federal.
Vuelo directo a Shanghái: Argentina tendrá el vuelo más largo del mundo para compras onlineArgentina20/09/2025
Unirá Shanghái con Buenos Aires. Si bien será un vuelo de pasajeros, el corazón del negocio es transportar las compras que hacen los argentinos a través de plataformas chinas.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.