La historia de Christian Gray, el autor del gol de Auckland City ante Boca

El defensor, de 28 años, es profesor en una escuela y para poder participar del torneo tuvo que pedirse vacaciones con los días que tenía acumulados.

Desde 2022 viste la camiseta de Auckland y su pase, según Trasnfermarket, su pase vale € 175.000.

El empate no solo les dio prestigio, sino también un premio económico significativo: “El premio por el empate (U$S 1.000.000) lo vamos a repartir entre staff y plantel. Pero eso queda en segundo plano, ahora vamos a celebrar este triunfo. Empatarle a Boca no es algo que te pasa todos los días”.