Más de 120 proveedores mineros y casi 200 personas de distintas comunidades de la Puna se dieron cita en la Jornada de Empleabilidad y Proveedores Mineros que se desarrolló hoy en el Mercado Artesanal de San Antonio de los Cobres. La misma fue organizada por la Secretaría de Minería y Energía y estuvo encabezada por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos, acompañado por el intendente de San Antonio de los Cobres Alberto Carral.

“Vemos a la minería como un medio, no como fin. Esto significa que durante la vida de un proyecto minero, las condiciones de cada uno de nuestros habitantes de la Puna, salteños en general, tienen que mejorar. Y eso porque este proyecto dejó recursos humanos capacitados donde antes no había, conectividad donde antes no había, rutas, energía continua, agua y redes de agua, etc. que antes no existían. Y eso es lo que estamos logrando.”, expresó de los Ríos.

Y agregó: "y lo más importante, dejaron hermanos nuestros en condiciones de trascender a la minería, porque pasaron por un proceso de transformación y aprendizaje, y entonces pueden emprender, formar parte de otros proyectos mineros, como los metalíferos, generar actividades turísticas, etc.”.

El funcionario precisó que otro eje es lograr una minería sustentable, con tecnologías que preserven el uso del recurso agua para lo cual la Provincia, con financiamiento del Banco Mundial está emprendiendo estudios de las cuencas hidrológicas. Enfatizó el compromiso con el cuidado de la biodiversidad y la evaluación sistemática y responsable del impacto ambiental que pudieran tener los proyectos.

“Para nosotros, como Gobierno, lo más importante es la licencia social. Por esto el diálogo permanente que proponemos con ustedes. Las puertas del Ministerio están siempre abiertas”, subrayó el funcionario. “Queremos que colaboren con nosotros también en los controles, con los monitoreos ambientales, con la actividad de las empresas”.

De los Ríos destacó que se trabaja para que las empresas prioricen la contratación de proveedores salteños. “Hicimos muchas mesas de trabajo, con pedidos muy puntuales, entre estos, pedimos a las empresas simplificar sus sistemas de gestión, y otorgar un puntaje especial por cercanía al proyecto.”

“Pero también nosotros, como salteños, para poder competir en el mercado laboral que ofrecen los proyectos mineros, debemos seguir capacitándonos. Debemos aprender oficios nuevos, completar las tecnicaturas, lograr que nuestros hijos hagan carreras universitarias. Tenemos que estar a esa altura”, destacó de los Ríos.

La jornada continuó con una mesa de diálogo que analizó estrategias para fortalecer la participación de proveedores puneños, promover oportunidades de empleo en el departamento Los Andes y consolidar la cadena de valor minera. Se evacuaron consultas vinculadas al cumplimiento de la Ley 8164 sobre proveedores locales, el registro correspondiente y los porcentajes de contratación establecidos.

Además los representantes de las distintas empresas mineras informaron sobre el estado actual de las contrataciones locales y sus proyecciones en la generación de más puestos laborales.

Seguidamente, personal de la Subsecretaría de Educación y Trabajo brindó asesoramiento sobre capacitaciones para perfiles laborales mineros, y desde la Subsecretaría de Innovación Pública y Modernización se presentó la plataforma laboral minera https://trabajomineria.salta.gob.ar/ y se asistió a los presentes en la carga de su currículum.

Participaron más de 300 personas de Estación Salar de Pocitos, Olacapato, Tolar Grande, Santa Rosa de los Pastos Grandes y San Antonio de los Cobres.