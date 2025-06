En la sesión ordinaria de este martes, en el tramo de manifestaciones, la diputada Mónica Juárez apuntó contra su par, Juan Esteban Romero, al considerar que, en la sesión de la semana pasada, se había referido a ella y a su vida personal.

“No te iba a nombrar, diputado Romero, pero alguien me hizo ver que, si no te contesto, la dejo pasar como los salteños dejamos pasar tantas cosas que vos y tu familia hicieron”, sostuvo la legisladora, recordándole que la semana pasada él hizo referencia a su sobrepeso y a su salud mental.

La diputada advirtió que Romero se dirigió a ella “con una misoginia que le salía por los poros”, mientras que le hubiese gustado que utilizara su intervención para echar luz sobre el caso La Ciénaga, por ejemplo.

“Dudo que llegue esa explicación. Las agresiones personales del diputado Romero son constantes y no solo conmigo, son personas que se creen dueñas de esta provincia”, señaló Juárez, y le recordó que el exministro de Turismo, Mario Peña, ya no forma parte del Estado, por lo que no está obligado a brindarle ningún tipo de explicación, tal como Romero pretendía en su intervención en la sesión de este martes.

Para Juárez, existe aún un “tufillo de con los Romero no” en la provincia, aunque celebró que – así lo expresó – “tienen cada vez menos poder y cada vez más se les nota los hilos de todo”.

“Cada uno representa lo que puede, yo llegué sola aquí, no vino mi papá a traerme y no tenía la estructura de la Municipalidad y la hermanita ayudándolo. Esa es la diferencia entre usted y yo. Cada vez tienen menos poder y, después de 40 años, quizás tengamos una oportunidad histórica en octubre de que dejen se existir”, sentenció la diputada.