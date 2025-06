Desde el viernes por la tarde, luego de firmar su desvinculación de San Lorenzo, el entrenador Miguel Russo ya comanda las prácticas del plantel de Boca que se prepara para el Mundial de Clubes (viajará el fin de semana que viene), pero por el momento no fue anunciado de manera oficial. Esa Hasta ahora, las únicas imágenes que se pueden ver de Miguel en su nuevo ciclo en el club son las que se tomaron hace algunos días, cuando el técnico ingresó a Boca Predio a firmar su nuevo vínculo. Hasta ahora, no ha habido más que eso: en todas las fotos que compartió el club en los últimos días no se lo vio al DT de 69 años ni a ninguno de sus colaboradores.

