La Caldera: piden a desarrolladores cumplir con el Código de Ordenamiento

En diálogo con ‘Estilo desafío’ por Aries, el intendente de La Caldera, Diego Sumbay, solicitó a los desarrolladores que respeten el Código de Ordenamiento Territorial, ante el reclamo de vecinos sobre el acceso a servicios.

“La Caldera tuvo un crecimiento importante en muchos de los inconvenientes que tenemos en los barrios porque no tienen las condiciones de accesibilidad, no tienen las condiciones de servicio, y la gente no reclama al loteador, sino al municipio, demanda servicios, recolección de residuos, colocación de luminarias, y muchas veces los loteos no están en regla, y la gente no paga ningún impuesto”, manifestó.

En ese sentido destacó la importancia del trabajo conjunto con los desarrolladores y aconsejó a los interesados en comprar un terreno, consultar en la municipalidad las condiciones del desarrollo, para evitar conflictos futuros.

Por otro lado, Sumbay señaló que el articulado del Código estipula que cada desarrollador debe disponer de un porcentaje de tierra para ceder al municipio, contribuyendo a subsanar el déficit habitacional.

“De esa manera el municipio puede conformar un banco de tierra municipal para poder gestionar vivienda, poder gestionar terrenos, para adjudicar terrenos para la gente que necesita un lugar para vivir” señaló y agregó: “el desarrollo tiene que ir de la mano del desarrollo local, y uno tiene que velar también por la necesidad que tiene nuestro municipio”.