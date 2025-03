Filtraron audios de Martín Menem a los diputados de La Libertad Avanza: "Los quiero puteando"

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, le pidió a los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que estén "a los gritos" y "puteando" durante toda la sesión y les indicó que no quería "nada pacífico".

Así surgió de los mensajes y audios filtrados del grupo de difusión que el bloque oficialista tiene en WhatsApp, los cuales se difundieron este miércoles por la mañana mientras los legisladores se encontraban en pleno debate. En ellos, Menem les advirtió que sería "la sesión más importante de los últimos 20 años".

"Van a ser parte de la historia. Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia", les ordenó. También les envió más indicaciones a través de un mensaje de voz. "En todo momento, cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio", sostuvo.

"Que me discutan. Yo les voy a decir que no, que no es momento, que discutan con el reglamento. Pero griten. Ténganlos siempre, en todo momento. Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico, eh", agregó.

Los mensajes se difundieron durante la sesión e incluso les llegaron a diputados opositores, como Germán Martínez (Unión por la Patria) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda), quienes le pidieron explicaciones a Menem. Sin embargo, el titular de la Cámara los interrumpió y desvió el tema.

Con información de C5N