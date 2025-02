Comienza la Primera Nacional para Gimnasia y Tiro y Central Norte

El nuevo campeonato de la Primera Nacional está a punto de comenzar. 36 equipos competirán por dos ascensos a la máxima categoría. La primera fecha ya tiene días y horarios.

El torneo tiene algunas novedades respecto de la edición anterior. Los clubes se dividirán en dos zonas como en la temporada pasada, pero esta vez, habrá dos equipos menos: serán 36 en total y no 38, y se eliminará la fecha interzonal. Los punteros de cada grupo jugarán una final entre sí para definir el primer ascenso, mientras que el segundo boleto a Primera División se lo quedará el ganador del Reducido (clasifican desde el 2° al 8° de cada zona).

En la pelea de abajo, la preocupación será mayor en 2025. En este campeonato habrá un descenso más que en 2024: bajarán de categoría los dos últimos equipos de cada zona.

Cuándo comienza la Primera Nacional

El primer partido del campeonato será entre Colón y Temperley, por la Zona B. Jugarán el jueves 6 de febrero a las 21:10 en el Cementerio de los Elefantes.

La fecha seguirá con tres encuentros el viernes 7 de febrero, otros seis cotejos el sábado 8, seis más el domingo 9 y los últimos dos, el lunes 10.

Los grupos de la Primera Nacional

Grupo A

All Boys

Almagro

Alvarado de Mar del Plata

Arsenal

Atlanta

Colegiales

Deportivo Madryn

Deportivo Maipú

Ferro

Gimnasia y Tiro (Salta)

Güemes (Santiago del Estero)

Los Andes

Patronato

Quilmes

Racing de Córdoba

San Martín de Tucumán

San Miguel

Tristán Suárez

Grupo B

Agropecuario

Almirante Brown

Central Norte (Salta)

Chacarita

Chaco For Ever

Colón

Defensores de Belgrano

Defensores Unidos

Deportivo Morón

Estudiantes de Caseros

Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia (Jujuy)

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Mitre (Santiago del Estero)

Nueva Chicago

San Telmo

Talleres (Remedios de Escalada)

Temperley