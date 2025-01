La instancia de los 32avos de final de la Copa Argentina fue para Boca Juniors tan solo un trámite y esto se dio luego de la goleada por 5 a 0 sobre el conjunto de Argentino de Monte Maíz en duelo que se realizó en Santa Fe.

En conferencia de prensa, Fernando Gago fue consultado sobre el rendimiento de su equipo y sobre este asunto se presentó satisfecho por el gran resultado conseguido.

"Creo que tenemos variantes para poder jugar de cinco. No voy a hablar de puestos específicos. Hasta que no cierre el mercado, no hay nada descartado. Creo y confío en los chicos que están en el plantel”, indicó.

Sobre el desarrollo del juego señaló: "El resultado fue bueno, el partido fue bueno. Se hizo lo que trabajamos y sabíamos que iba a ser difícil los primeros minutos de tratar de entrarle de encontrar esas situaciones con un equipo que está posicionado abajo", apuntó.

Con respecto a la lesión de Chiquito Romero agregó: "Hay algo que es muy claro, Sergio empieza la recuperación ahora, veremos el tiempo que le demanda. Después será una competencia. Vamos a tener muchos partidos", dijo.

En esta línea al Pintita le consultaron sobre una posible arribo de Leandro Paredes. "Siempre va a haber posibilidades hasta el último día del mercado. Hay que tener paciencia, hablamos constantemente en cualquier momento del día con la dirigencia. Son situaciones que las pensamos”, remarcó.

Con información de 442 suplemento deportivo de Perfil