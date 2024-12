Copa Argentina: El "Albo" enfrentará a Aldosivi; el "Cuervo" a Argentinos Jrs.

La nueva edición de la Copa Argentina se sorteó este viernes en el estadio de futsal del predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, donde quedó programado el cuadro de 32vos de final. El campeón del torneo conseguirá un boleto a la Copa Libertadores 2026.

Salta tendrá dos representantes participando: Gimnasia y Tiro y Central Norte. El "Albo" enfrentará a Aldosivi; el "Cuervo" a Argentinos Jrs, en 32vos de final. Ambos comparten el mismo camino, por lo que de avanzar en las fases, podrían enfrentarse en 16vos.

Por su parte, los grandes del fútbol argentino ya conocen a sus rivales para la primera instancia del certamen: River vs Ciudad de Bolívar, Boca vs Argentino de Monte Maíz, Independiente vs Sporting Belgrano de San Francisco, San Lorenzo vs Sportivo Las Parejas y Racing vs Santamarina de Tandil.

El torneo cuenta con la participación de 64 equipos clasificados en los certámenes de la temporada 2024. La Fase Final estará conformada por los 28 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, seis de la Primera B Metropolitana, cinco de Primera C y los 10 provenientes del Torneo Federal.