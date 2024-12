KRAVEN, EL CAZADOR- Kraven the Hunter- de J.C.CHANDOR.

Acción. Marvel. EEUU. 2024.

- La historia.

El inmigrante ruso SERGEI KRAVINOFF busca demostrar que es el mejor cazador del mundo.

- El Director.

5to. Filme del cineasta nacido en New Jersey. EEUU. en 1973.

Sus propuestas son variadas y bastantes pragmáticas, aunque ahora cambie radicalmente.

Con pocos recursos hizo “TODO ESTÁ PERDIDO- All is lost”, 2013, con Robert Redford, tocó el tema de la codicia y la ambición en “EL PRECIO DE LA CODICIA”, 2011, y “EL AÑO MÁS VIOLENTO”, 2014.

- Elenco y apuntes de producción.

Versátil y con filmografía muy interesante AARON TAYLOR-JOHNSON (Inglaterra. 1990) el chico “Kickass”, 2010, y villano en “Animales nocturnos”, 2016.

El siempre sólido y muy buen actor RUSSEL CROWE (Nueva Zelanda. 1964)

Otro interesante de filmografía sólida ALESSANDRO NIVOLA (1972) de “Contra/Cara”, 1999, a “Desobediencia”, 2017, y la convocada por grandes productoras ARIANA DE BOSE (1991) de “Amor sin barreras”, 2021.

En los 3 guionistas está RICHARD WENK especialista en acción de “Los Siete Magníficos”, 2016, y las 3 “El Justiciero”, 2014 al 2023.

Los compositores son los calificados hermanos EVGUENI y SACHA GALPERINE y el inglés BENJAMIN WALLFISCH.



QUEER de LUCA GUADAGNINO.

Drama. ITALIA. EEUU. 2024.

- La historia.

Años 50. Expatriado estadounidense, ya cincuentón, cuenta su vida en MEXICO entre universitarios y empleados ocasionales. Se conectará con un joven estudiante que le demostrará muchas cosas y mucho de sí mismo.

- El Director.

9no. Lm. del siciliano (1971), desde su debut en 1999 con “El protagonista”.

Con muchos cortometrajes y videos musicales, entre ellos de sus compositores TRENT REZNOR y ATTICUS ROSS, y la biografía de “BERTOLUCCI POR BERTOLUCCI” en 2013. Reconocido por “LLÁMAME POR TU NOMBRE”, 2017, con sus premios y nominaciones.

Recientemente por la presuntuosa “DESAFIANTES- Challengers”, 2024.

- Elenco y apuntes de producción.

El nominado al Golden Globe y cada vez mejor actor y más reconocido, aparte de sus 007, DANIEL CRAIG (Inglaterra.1968)

Para prestigiar el elenco otra inglesa LESLEY MANVILLE (1956) de “El hilo fantasma”, 2017, de sus 66 títulos.

Basada en la novela del excéntrico y notable WILLIAM BURROUGHS fuente literaria de “Festín desnudo”, 1991, de Cronenberg.

- STING: ARAÑA ASESINA de KIAH ROACHE- TURNER.

Terror. AUSTRALIA. EEUU. 2024.



- La historia.

La aracnofobia será el centro de los temores y de los horrores.

- El Director.

4to. Lm. del australiano (1978). Filma desde 2008, debuta en el lm. con la película de Zombies “WYRMWOOD”, 2014, de la cual hizo una secuela en el 2021.

- Elenco y apuntes de producción.

Encabeza PENELOPE MITCHELL (1991) vista como secundaria en “Hellboy”, 2019, pero principal en “apartamento 212”, 2019.