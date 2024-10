"Estamos profundamente tristes por la noticia del fallecimiento de Paul Di'Anno el día de hoy. La contribución de Paul a Iron Maiden fue inmensa y nos ayudó a encaminarnos por el camino que hemos recorrido como banda durante casi cinco décadas. Su presencia pionera como líder y vocalista, tanto en el escenario como en nuestros dos primeros álbumes, será recordada con mucho cariño no solo por nosotros, sino por los fans de todo el mundo", se lamentó la icónica banda británica de la que fue parte entre 1978 y 1981, cuando grabaron sus primeros dos discos.

"Es muy triste que se haya ido”, comenta Steve Harris, bajista de la banda, que aparece en la foto publicada en la cuenta oficial de X junto con el texto de despedida. “Estuve en contacto con él hace poco, nos enviábamos mensajes de texto sobre el West Ham y sus altibajos. Al menos, hasta hace poco seguía tocando, era algo que lo mantenía en marcha, estar allí siempre que podía. Todos lo extrañaremos. Descansa en paz, amigo", continuó.

"Nos sentimos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de ponernos al día con él hace un par de años y de pasar tiempo con él una vez más. En nombre de la banda, Rod y Andy, y todo el equipo de Iron Maiden, extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia de Paul y a sus amigos más cercanos", concluyó el comunicado oficial.

Paul Di’Anno -cuya carrera quedó marcada por esos cuatro años en Iron Maiden- tuvo una una historia de vida fantástica, plagada de descubrimientos, excesos, drogas, cárcel, música fuerte, accidentes, caídas y recuperaciones.

Paul Andrews, tal su nombre original, nació el el 17 de mayo de 1958 y creció en la Inglaterra que experimentó la beatlemanía y un florecimiento del rock sin precedentes. Pero él era muy chico, por lo que cuando despertó a la música, era el glam-rock lo que estaba de moda. Luego, la explosión del punk rock le permitió descubrir su voz, Di’Anno finalmente terminó sumándose a una banda incipiente de rock pesado en un año donde formalmente no se usaba el término heavy-metal.

A los 20 años llegó a Iron Maiden, para reemplazar al primer vocalista Dennis Wilcock, quien no llegó a grabar discos con la banda. Por lo que la voz de Di'Anno quedó inmortalizada en la primera placa de estudio que llevaba el nombre de la banda en 1980.

“Por aquel entonces, 1978, Iron Maiden era una banda de hard-rock que tenía a un cantante medio punky que venía a ser yo. Encima teníamos canciones largas, con cambios de ritmos, entonces a la prensa le costaba ponernos una etiqueta. Hasta que en 1980 salió el primer disco de Iron Maiden e inventaron eso de la New Wave of British Metal y nos metieron ahí. Nosotros dijimos: ‘¿qué es esta mierda?’ (se ríe). Después, otros grupos como Def Leppard siguieron la corriente, pero eran muy distintos a nosotros. Lo único parecido que había habido antes era Judas Priest. Creo que el hecho de que no pudieran etiquetarnos nos transformó en algo diferente y excitante”, recordaba sobre sus comienzo.

Paul Di’Anno fue desvinculado de Iron Maiden cuando terminaron la gira presentación de su segundo álbum, Killers (1981), por sus recurrentes problemas con las drogas y el alcohol y lo reemplazaron por Bruce Dickinson.

Paul no dejó que eso lo alejara de la música y continuó sumándose o creando grupos como Di’Anno, Battlezone y Killers, entre otros. También tuvo problemas con la ley y pasó algunos meses a la sombra en los Estados Unidos.

Su última visita a la Argentina fue en febrero de este año, para participar del festival “From Hell Fest”. En la previa, recordó que una vez casi muere en Buenos Aires. "Ya estaba regresando a Inglaterra, pero mis fans me secuestraron por diez días, entonces hice diez shows más sin saber que tenía una infección severa, lo que agravó todo el asunto. Cuando subí al avión ya había entrado en sepsis y cuando llegué a Inglaterra me quedaban unos 45 minutos de vida, que los usé para llegar al hospital, me pusieran antibióticos y comenzar a recuperarme. No me había dado cuenta cuan enfermo estaba, pero hoy miro las fotos y se nota claramente en mis ojos lo mal que estaba”.

