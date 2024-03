Agüero sigue con el sueño de volver a jugar: "La ilusión y las ganas de pisar el césped siempre están"

El ex delantero de Independiente Sergio "Kun" Agüero mantiene la ilusión de volver a jugar al fútbol y aseguró que en sus últimos estudios "salió todo muy bien", mientras que remarcó que "las ganas de pisar el césped siempre están".

“Hace dos días me hice otro estudio y salió todo muy bien. La verdad que estoy muy contento. Ahora me voy a Madrid, tengo un torneo. Después me voy a México, que tengo. Y luego a Estados Unidos, a otro torneo. Ahí veré también mi forma, veré cómo estoy y seguiré haciéndome estudios", expresó Agüero tras "La Noche del Rey", donde disputó 11 minutos pero sufrió una subluxación acromioclavicular en el hombro izquierdo.

Y agregó: "Los últimos estudios salieron bien y eso lo deja muy contento al cardiólogo. Y bueno, a seguir así. Nunca uno sabe, pero la ilusión y las ganas de pisar el césped siempre están. Tampoco quiero ilusionar a la gente en ese sentido".

"Lo primero que quiero es estar bien, poder hacer un par de estudios y poder jugar algunos torneos, aunque sea con amigos. Poder exigirle al corazón es lo más importante. Y después veré qué decisión tomaré. Pero siempre las ganas están. Entiendo que estén ilusionados, yo también lo estoy, pero tampoco les puedo confirmar al 100 por ciento", continuó el "Kun".

Por otra parte, el ex atacante respaldó al actual entrenador de Independiente, Carlos Tevez: "Yo lo veo muy bien, primero hay que valorar a Carlitos que vino en un momento muy difícil, porque hay otros entrenadores que rechazaron venir al club. Carlitos tuvo la valentía de venir a agarrar en un momento muy complicado y lo está haciendo bien".

En esa línea, cerró: "Me gusta porque tiene una idea muy europea. Él jugó mucho tiempo allá, tiene un equipo atrás que trabaja muy bien y la verdad que me pone muy contento. Los resultados pueden ser buenos o malos, pero él quiere que el club esté bien y eso a uno como hincha lo pone contento".

Noticias Argentinas