El Ministerio de Turismo y Deportes del Gobierno de Salta informó que las entradas para el partido entre Gimnasia y Tiro vs Boca Juniors por la Copa de Verano Salta 2024, que se jugará el sábado 13, a las 21, en el estadio Padre Ernesto Martearena, se venderán los días jueves 11 y viernes 12.

Una de las opciones es a través del portal digital web www.autoentrada.com

La venta presencial de los tickets se realizará en las boleterías del estadio Martearena en el horario de 10 a 19 para los simpatizantes de Boca Juniors.

La parcialidad de Gimnasia y Tiro podrá adquirir los tickets en las boleterías del Estadio Gigante del Norte (Vicente López y Leguizamón). Serán 4500 entradas populares (que se ubicarán en la popular Sur del Martearena) y 1200 plateas (que se situarán en el sector T y U); la venta será de forma presencial únicamente, jueves 11 y viernes 12 en el horario de 10 a 19.

Los precios de las entradas serán los siguientes:

* Populares $10.000

* Preferencial $15.000

* Plateas $20.000

Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad deberán generar el cupón completando su documentación a través de la web de autoentrada y luego hacer la presentación de la misma en la Secretaría de Deportes (Av. Entre Ríos 1550) el viernes 12, de 9 a 14 horas. El cupo de entradas según la ley Nacional N 7787 será de 450 personas en total entre beneficiarios y acompañantes.

Deberán presentar en la Secretaría de Deportes para retirar las entradas la siguiente documentación:

· Certificado Único de Discapacidad

· DNI del titular del CUD y DNI del acompañante en los casos que corresponda.

La documentación a presentar debe coincidir con el listado oficial de cupos adquiridos. Se permitirá inscribir 1 persona y su acompañante (no se puede inscribir en representación de otra persona). Si no presenta la documentación correspondiente no accederá al cupón de entrada.