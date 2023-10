Hospitales de Gaza colapsados: médicos operan sin anestesia y tienen que elegir a quién atender

El Mundo 27 de octubre de 2023

Los heridos se acumulan en los pasillos. Las instalaciones están desbordadas. No hay camas disponibles, no hay insumos, no hay casi nada. Afuera, las bombas israelíes siguen cayendo en Gaza desde el 7 de octubre, después del brutal ataque de Hamas en el sur de Israel.