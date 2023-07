“El Ejecutivo venía acostumbrado a que el Concejo era como una secretaría más”

Tras las elecciones provinciales, algunos municipios eligieron nuevo intendente para el período que iniciará en diciembre. Tal es el caso de Cerrillos quien eligió al actual concejal Enrique Borelli, por sobre la actual mandataria Yolanda Vega.

En Hablemos de Política, el intendente electo comentó que entre Concejo Deliberante y Municipio “no hay un diálogo fluido” ya que mucho de los informes solicitados no fueron contestados.

“Tomé una actitud de empezar a recorrer todos los organismos y las oficinas donde hay vínculos con el municipio, ya sea Contaduría General de la provincia, con la Auditoría General, con obras públicas y demás, para ir haciéndome de información extra que sumada a la del Concejo yo pueda tener una base de datos y de información mucho más cierta”, comentó.

A modo de explicación, Borelli consideró que en dos períodos los concejales “acompañaron con mayoría al Ejecutivo”, remarcando que cambió a partir del 2021.

“El Ejecutivo venía acostumbrado a que el Concejo era como una secretaria más de la estructura orgánica de la municipalidad, y entonces no tenía mayores sobresaltos, contestaban o mandaban la información que querían, nadie decía nada”, dijo.

Pese a que tanto Borelli como Yolanda Vega acompañaban la candidatura de Gustavo Sáenz, se presentaron dos listas para competir. Al respecto el intendente electo criticó que la figura de Vega “no acompañó la impronta de Sáenz”.

“Estos cuatro años que pasaron se perdió una gran oportunidad de acompañar la impronta del Gobernador, en Cerrillos es fácil darse cuenta que en los ocho años que estuvo ella se hicieron muy pocas obras y recién ahora en diciembre del año pasado empezaron a habilitarse algunas obras menores y esa forma de gestión que tiene el Gobernador no se vio reflejada lamentablemente en Cerrillos, mientras veíamos que muchos municipios vecinos bajaban obras, proyectos, incentivos al turismo, Cerrillos quedó atrás”, expresó.

Consultado sobre la realidad actual del Municipio, Enrique Borelli señaló que el límite con la Capital “está muy invisible” ocasionando que las realidades y problemas se mezclen.

“Esos problemas que son propios de una ciudad se fueron trasladando a Cerrillo que venía acostumbrado a ser un pueblo, en cuanto a acceso a la salud, a la educación, problemas de inseguridad y ni que hablar de los problemas de infraestructura, el crecimiento que tuvo Cerrillo fue explosivo demográficamente, pero la inversión en infraestructura no acompañó ese crecimiento, entonces hoy tenemos un alto porcentaje, más del 60% de la población que no accede al gas natural, que no accede a las cloacas, ni que hablar de la prestación de los servicios básicos de recolección, de barrio de calles y demás”, detalló.

En esa misma línea, Borelli analizó el crecimiento urbanístico produciendo que “se resigne productividad” lo cual repercutió en altos índices de desempleo.

“Los pocos productores que quedaron haciendo tabaco, que es el principal cultivo, llega el momento de la cosecha y no tienen mano de obra especializada, incluso los que quedaron tienen problemas para conseguir trabajo y la matriz productiva del municipio, y creo que de casi todo el Valle del Lerma le va a pasar lo mismo, se fue transformando. Y eso lo obliga al municipio también a tener mayor asistencia social y los recursos no se incrementaron en la misma cuantía que las necesidades que tiene esa gente hoy, tampoco se modernizó el municipio en materia tributaria, ni en sistemas de recaudación”, comentó.

Atravesando el período de transición, hasta asumir en diciembre, el intendente electo de Cerrillos, Enrique Borelli, comentó que planifica medidas a corto, mediano y largo plazo para “mejorar la infraestructura y generar un desarrollo económico”.

“El gobernador firmó hace 15 o 20 días atrás un proyecto que es la construcción de varios parques urbanos, entre esos entra Cerrillos, y el año que viene se abre el DAMI III, que es una tercera etapa de estos proyectos donde también está contemplado Cerrillos. También entra financiamiento para turismo y hay otros que tienen que ver con el desarrollo urbano de los barrios vulnerables”, manifestó.

Consultado sobre el destino de la planta recicladora, Borelli aclaró que “el proyecto de la fundición está parado” y que se avanza en otros proyectos dentro del mismo predio.

“La empresa lo que hizo es separarlo al predio en tres proyectos, uno era una planta de acopio, otro era un estacionamiento y lavadero y demás de camiones, y el otro era la fundición. Ellos van avanzando en lo que hace a la construcción de los galpones donde irían los camiones, pero el proyecto de la empresa de fundición está parado porque nunca pudieron avanzar y contestar todo lo que se volvió a pedir desde Ambiente, desde el Ente Regulador”, detalló.