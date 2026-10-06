Aduana paralela: qué revelan las intervenciones telefónicas

Pasos diurnos y nocturnos, un robo comando y la necesidad de implementar seguridad interna, fueron algunas de las cuestiones que revelaron las comunicaciones intervenidas que se emitieron esta mañana, durante la tercera audiencia del debate oral y público ante el Tribunal Oral Federal 2 de Salta.

Son 12 los imputados por asociación ilícita y contrabando agravado. Se supone que hay más personas más involucradas, entre ellos el presunto jefe de una de las bandas y dueño de una de las propiedades, Alfredo Salazar, detenido recientemente en Bolivia.

La investigación fue en 2025 en Aguas Blancas, el paso ilegal atravesaba dos fincas -Carina y Cardozo- ubicadas a poca distancia del paso internacional de Argentina y Bolivia. Entre ambos predios hay caminos que conectan el río Bermejo con la ruta nacional 50.

Las intervenciones a los celulares de los sospechosos dejaron ver la dinámica interna y lo que pasaba alrededor del negocio ilegal. En una de las comunicaciones, se escuchó que la zona se habilitaba como paso nocturno para ciertos clientes. El gran caudal de vehículos circulaba de día, entre las 7 y las 17 horas.

Robo y seguridad privada

Otra información que se desprendió de la pesquisa fue el robo comando ocurrido el 15 de julio en la playa, cuando hombres fuertemente armados se llevaron 10 mil dólares. Este episodio motivó la posibilidad de disponer puestos laborales de seguridad privada. La llamada intervenida que recrea lo sucedido, es entre el imputado José Suárez, que sería uno de los capataces designado por Salazar, con otro hombre no identificado. Suárez describe que los asaltantes fueron “cinco vagos y un chofer. Asalto comando con armas de fuego…”. Su interlocutor era un hombre que le pedía trabajo como seguridad en estos términos: “Buen día patrón… dicen que han robado en finca Carina?... Avíseme patrón, yo voy a trabajar…”

El paisaje

Además de las comunicaciones telefónicas, en la audiencia de hoy se presentaron nuevos videos tomados con drones de la Fuerza Aérea, donde se observó al detalle las maniobras de un grupo de personas y las decenas de vehículos circulando.

El escenario y los movimientos observados en las imágenes del drone: el escenario es monte verde sobre tierra colorada, la blanca playa del Bermejo convertida en puerto y estacionamiento de carga y descarga. Los gomones se ven llegando desde Bolivia con la carga, empujados naturalmente por la corriente de agua. Las cobradoras portan sombrero de ala ancha bajo un intenso sol que se adivina. A pocos metros, debajo de una enramada sostenida por postes, un hombre parece controlar los movimientos mientras chatea en su celular.

El debate

La próxima audiencia será el martes a las 8, ante los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, integrantes del Tribunal Federal 2 de Salta. En el caso, interviene la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo de Marcos Romero. Los acusados son: José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo, Carmen Janette Cardozo, Gladys Gloria Salazar, Pedro Abel Del Rivero, María Fernanda de los Ángeles Segundo, María Rosa Basco, Viriginia Ayelén Orellana, María Laura Tintilay, Cintia de los Ángeles Gutiérrez y Benito José Cardozo.