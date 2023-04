Alberto Fernández vacila con su candidatura y enfrenta un escenario crítico

En el Gobierno crece la percepción de que no se postulará a la reelección y el kirchnerismo lo presiona; “Él mira las encuestas y conoce el desgaste que tiene en su imagen… no es tonto”, admiten cerca suyo.

“Estamos así, una semana parece que sí, otra semana parece que no”. El comentario de pasillo de un funcionario de la Casa Rosada refiere al interrogante que aparece en todas las conversaciones del Frente de Todos: si Alberto Fernández se presentará, o no, a la reelección. Que parte del kirchnerismo haya aceptado, al menos en lo declarativo, que haya una PASO en el peronismo -como quería el Presidente- deja el escenario planteado para que el jefe de Estado finalmente diga si quiere competir.

A Fernández, además, le empiezan a correr los tiempos. Si bien muchos creen que está esperando a mayo –ese mes tiene al menos dos momentos simbólicos para hacer el gesto– el kirchnerismo lo está presionando fuerte. En su entorno, además, algunos advierten que, de no presentarse, debería decirlo lo antes posible, para dar tiempo a rearmar la estrategia electoral del ala moderada del Frente de Todos.

“Por un lado, él ve que le tocó la pandemia, la guerra, la sequía y además la interna política y cree que, en otras condiciones, podría gobernar mejor. Además, no aparecen otros candidatos que despunten y se aferra a eso. Del otro lado, él mira las encuestas y conoce el desgaste que tiene en su imagen… no es tonto”, describió un importante funcionario de trato cotidiano con el jefe de Estado. Otro ministro que tiene mucha confianza con el Presidente apuntó: “Alberto va y viene todo el tiempo”.

Los sondeos que leen en la cúpula del Gobierno alimentan la idea de que el jefe de Estado terminará declinando, con números adversos en imagen e intención de voto.

Un tercer colaborador muy estrecho de Fernández, no obstante, rechazó que el Presidente vaya y venga con el tema. Aseguró, en cambio, que se mantiene hermético con el asunto, incluso con su círculo chico. “No hay ningún dato que diga ni que sí ni que no. Él dice que lo definirá en su momento. Lo único que insiste es que hay que defender la gestión y eso se lo ha pedido varias veces a los ministros. Después, que ellos no lo hagan es otra cosa… Pero eso es lo que él expresa, de lo otro no habla”, apuntó.

El día después

Mientras Fernández dilata su pronunciamiento, ya hay funcionarios que orbitan cerca suyo que empiezan a pensar en su futuro bajo la hipótesis de que el primer mandatario dará un paso al costado. Hay funcionarios del riñón presidencial, de hecho, que ya comenzaron a colaborar con Daniel Scioli, aún cuando se siguen referenciando en el jefe de Estado. El embajador de Brasil está lanzado, pero no pretende aparecer como el delfín del Presidente.

“Casi todos creemos que Alberto se va a terminar bajando”, admitió esta semana un funcionario que trabaja en la Casa Rosada. Otro de los colaboradores presidenciales especuló con las alternativas que tiene el Presidente para mantenerse con autoridad en caso de no ir por un segundo mandato. “Alberto puede apoyar a Scioli, entronizar a otro candidato, o declararse garante de la PASO y tratar de ponerse por encima de la interna”, opinó.

Pese a la impaciencia, hay un esfuerzo por los que rodean a Fernández por defender sus tiempos. Muchos sospechan que su definición llegará no antes de mediados o finales de mayo. “Cristina lo designó candidato un 18 de mayo y él asumió con Néstor un 25 de mayo, va a estar por ahí”, apostó un colaborador que trabaja en Balcarce 50.

“¿Por qué se tiene que adelantar? Él viene utilizando los tiempos a su favor. Mirá lo que le pasó a (Mauricio) Macri: adelantó la definición y ahora tiene un problema con [Horacio Rodríguez] Larreta”, dijo un ministro albertista. Y reconoció: “Alberto necesita que madure su proyecto de PASO. Si decide no ser candidato tiene que tener pavimentada y asegurada la estrategia de PASO y la unidad. Porque la PASO por ahora la tenemos de palabra, pero falta que se consolide”.

El kirchnerismo, mientras tanto, presiona cada vez más fuerte y dice que Fernández está “empiojando” la estrategia electoral con su indefinición. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, continuamente dice públicamente que Fernández fue quien llevó al Frente de Todos a una situación de PASO y da por hecho que el Presidente quiere competir. “Tiene que jugar ¿Sino para qué nos llevó hasta acá?”, soltó esta semana un colaborador del ministro del Interior.

El fantasma que sobrevuela sobre todo el Gobierno es cómo hará Fernández para gestionar en los meses que restan hasta diciembre en caso de que no exprese una expectativa de continuidad. Un importante referente de La Cámpora apuntó esta semana: “Ellos (por el albertismo) plantean cómo va a hacer los meses que le quedan si él se corre ahora. Les dijimos que va a poder gobernar tranquilo hasta diciembre, nosotros le garantizamos esa gobernabilidad, pero necesitamos que despeje el escenario electoral”.

La Nación