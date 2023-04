Cuenta que después de años de carrera en su último show trata de volver a la verdad, donde habla de la decadencia de la cultura, de la falta de melodía en la música. Se guturalizó la voz en las canciones de la música urbana latina, la música que bailan los pibes hoy, la mayoría de los videoclips giran sobre lo mismo, dijo, un chabón grandote, forzudo, adornado con mucho oro y un auto caro y como tiene un auto caro hay cinco chicas a su alrededor o en una cama y con poca ropa.

Hay una gran contradicción, el mundo es una contradicción dice Bossi se pregona que se quiere mejorar pero ¿se quiere mejorar o no? es todo muy perverso,como el mercado manda, la onda cultural va volviendo a lo primitivo o casi animal. No hay más que escuchar esas letras, de la música urbana latina y globalizada en que la melodía ha perdido espacio y solo queda el ritmo, lo tribal el bum bum primitivo. El hombre ya no baila “perrea” dice el humorista. Pasamos de lo que bailaban Elvis Presly o Mikel Jakson al perreo. Todo es muy feo concluye Martín Bossi.

Significativos conceptos de alguien que no viene de la liga de madres de familia, sino del laureado universo del espectáculo, en su caso ya a nivel internacional.

Esto no es nuevo en la historia de la humanidad, entre otras manifestaciones a lo largo de los siglos, en la Europa de fines de la primera guerra mundial surgió un movimiento artístico y cultural llamado Dadaísmo producto del desencanto que sentían un grupo de artistas en actitud de rebelión hacia la abulia y desinterés social característico del arte en esa época, cuando la guerra desplegó el horror.

El dadaísmo se manifestó contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica. Propugnaba, en cambio, la desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, la contradicción, defendía el caos contra el orden y la imperfección contra la perfección. Sus formas expresivas fueron el escándalo, la provocación. Fue creado en un cabaret en Suiza donde grandes artistas de distintas nacionalidades se hallaban exiliados por la guerra y se extendió a Estados Unidos, uno de sus impulsores fue el entonces joven pintor Pablo Picasso.

Fue célebre mucho después su cuadro Guernica donde expresa el caos y dolor del así llamado pueblo bombardeado por los nazis en el marco de la guerra civil española y en los albores de la segunda guerra mundial. Se cuenta que un oficial nazi al visitar el estudio del pintor y juzgar la fealdad de esa pintura, donde aparecen patéticas figuras desordenadas: una cabeza de caballo, una madre con un hijo muerto en brazos, un guerrero muerto ,un hombre clamando al cielo, el nazi lo increpa al pintor diciendo ¿Ud. Hizo esto? A lo que Picasso respondió, “No, ustedes lo hicieron”

Volviendo a la actualidad y a lo feo de los videoclips que critica Martín Bossi me pregunto si no serán una reacción a la desenfrenada desigualdad de América Latina y nosotros en particular.

Estudios realizados sobre la cultura en las plataformas virtuales afirman que lo que se publica en Youtube y otras, puede crear una realidad distorsionada que los adolescentes aceptan fácilmente. Los vídeos normalmente están alterados a través de programas de edición y generan idealizaciones que pueden ser perjudiciales para la autoestima de esas chicas y chicos en formación.

¿Qué hacer entonces?

“Prohibido prohibir” era un lema surgido entre la juventud de 1968, otra época de rebeliones que tenía sus razones. Hoy voces provenientes de la psicología dicen que las distintas plataformas virtuales no tienen que ser una experiencia negativa ni mucho menos, siempre que se genere un diálogo abierto con los adolescentes sobre su uso. Se puede fomentar una forma segura para que los chicos naveguen de manera constructiva y no destructiva. Eso obviamente requiere presencia, mirada y diálogo con los adultos.