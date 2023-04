Turismo, política de Estado

Las políticas de Estado son aquellas que superan la mirada de un gobierno de turno y se afianzan como algo que tiene mucho más que ver con la sociedad, con la vocación política de los gobernantes de turno. En este sentido, el turismo, particularmente en Salta, ha adquirido una característica icónica muy importante respecto de cómo la continuidad de las políticas públicas termina transformando esta política de Estado en un eje importantísimo de la actividad económica y eso es lo que hemos venido viviendo en los últimos años en la provincia de Salta y que hoy frente a un proceso electoral es importante que entendamos la necesidad de continuidad de estas políticas.

Lo he vivido en nuestra administración cuando pasamos de recibir 1.100.000 turistas en el año 2017 a 1.820.000 en el año 2019, ese crecimiento importantísimo hoy está experimentando no solo continuidad sino fundamentalmente una multiplicación y eso se debió a la enorme cantidad de crecimiento en lo que significa por ejemplo los pasajeros del Aeropuerto Martín Miguel de Güemes que pasaron de 402.000 personas a 1.800.00 personas a fines de 2019.

Luego del impacto de la pandemia el gran desafío es volver a tener esas casi 120 frecuencias aéreas que teníamos previa a la época de la pandemia, el fuertísimo aumento en plazas hoteleras que en la provincia de Salta desde el 2007 al 2019 creció un 58%. Esto, sumado a intervenciones en pueblos mágicos históricos, teatros en municipios en el interior de la provincia y también a una fuerte puesta en valor que hemos recibido con la Usina Cultural, el Museo de la Vid y el Vino en Cafayate, museos en San Antonio de los Cobres, obviamente la creación del Ballet Folklórico Provincial, la Escuela de Música, el Instituto de Bellas Artes son elementos que han permitido junto a la restauración de monumentos históricos ponernos realmente en un lugar de privilegio en la Argentina. Obviamente lo que ha sido la construcción del Museo de Güemes y el reconocimiento a la figura del general Martín Miguel de Güemes han colaborado muchísimo en esta materia.

Entonces lo que es importante, es entender que la política no es sólo la política de turismo-promoción. En los doce años de mi gestión hemos obtenido diez veces el premio Bitácora de Oro al destino mejor promocionado de la Argentina. Es importante promocionar, pero si no tenés todo ese trabajo atrás tenés que entender que en definitiva tu promoción no va a tener el impacto que tiene que tener.

Salta tiene que continuar con esta política de turismo como lo viene haciendo en la actual administración, así que este es un buen desafío abierto para aquellos que aspiran a tener esta responsabilidad.