Cacho Garay pagó la fianza y fue liberado, negó las acusaciones por violencia de género

El miércoles por la tarde, Juan “Cacho” Garay fue detenido luego de que su esposa lo denunciara por violencia de género. Tras allanar su domicilio ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, la policía encontró cinco armas de fuego que fueron secuestradas y motivaron su inmediata detención. Luego de pagar una fianza de un millón de pesos, el humorista fue liberado y este viernes por la mañana rompió el silencio: “Niego totalmente las acusaciones”, dijo en comunicación con Desayuno Americano.

Un incidente en un hotel de Villa Carlos Paz el fin de semana pasado fue el detonante para que su mujer, Verónica “Bambi” Macías se anime a denunciar la violencia “física, económica y sexual” que, según ella, viene sufriendo desde hace tiempo por parte de Garay. Actualmente se encuentra en un refugio para mujeres, donde personal idóneo la está asistiendo luego de haber abandonado el hogar que desde hace trece años compartía con el humorista.

Acompañado por su abogado, Cacho Garay se comunicó en un matutino nacional, para defenderse de todas las acusaciones recibidas. “Se dicen cosas que no tienen nada que ver. El tema de las armas, tanto ella como yo somos apasionados por las antigüedades, las hemos comprado juntos de hecho. Son de fines de 1700 y otras de 1800, no están aptas para disparar. Recién ahora supimos que dos de ellas si estaban aptas, pero yo no sé manipularlas, no sé usarlas”, advirtió sobre la tenencia de estas municiones que compraron juntos en un mesón de una feria persa.

Respecto a las acusaciones sobre violencia sexual [la denunciante dijo que Garay la hacía participar de fiestas sexuales], el comediante advirtió: “Si ha dicho eso, es un espanto. Es un espanto que alguien lo mencione, lo niego rotundamente y me resulta vomitivo”. Sin embargo, esa no fue la única acusación que hizo Macías. La cantante lírica también lo acusó de violencia económica ya que, como trabajan juntos, él la amenazaba con dejarla sin trabajo. “Ustedes pueden consultar a la productora del trato diferencial que ella ha tenido siempre en el teatro”, se excusó.