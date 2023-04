El gobernador Suárez avisó que Mendoza no aplicará la ley de Alcohol Cero

La provincia de Mendoza no aplicará la Ley de Alcohol Cero al volante que fue aprobada este jueves13 de abril en el Senado de la Nación. En sintonía con los intereses del empresariado vitivinícola, el gobernador Rodolfo Suárez sostuvo que en el territorio seguirá vigente la normativa actual.

Las imágenes de emoción de familiares de víctimas de siniestros de tránsito que pelean por lograr la nueva ley hace muchos años no conmovió al Ejecutivo mendocino. La iniciativa que elimina la tolerancia a conductores de vehículos respecto de la ingesta de alcohol fue aprobada ayer con 48 votos a favor mientras que hubo nueve que se inclinaron por la negativa.

Y, entre ellos, los mendocinos Alfredo Cornejo y Mariana Juri, senadores de la bancada radical que representan al gobernador mendocino dentro del Senado. Fueron dos de los que recibieron silbidos mientras se conocía cuál iba a ser su postura ante el tema.

Con esa actitud, los dos representantes mendocinos salieron a bancar la postura del Gobierno mendocino, que decidió que no implementará la ley en la provincia, con lo cual allí seguirán las cosas como hasta el momento: no habrá ningún tipo de restricción si el conductor de un vehículo toma alcohol y sale a manejar, siempre y cuando no supere la marca de los 0,5 g/l de alcohol en sangre.

La postura provincial no sorprende. Meses atrás el mandatario había expresado públicamente cuál iba a ser su accionar sobre el tema.

"Lo que se está sancionando es una norma que no va a tener la finalidad que se busca porque si nosotros vemos las estadísticas en el mundo, no solamente en Mendoza, que tiene una legislación que dice 0,5 de alcohol, en esa franja de menos de 0,5 no se producen accidentes de tránsito", dijo.

Y, en esa línea, agregó que "nosotros, como mendocinos que somos capital Internacional del Vino, nos encontramos en una contradicción en ese sentido".

