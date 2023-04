Autonomía Nacional y Democracia

Los precandidatos nacionales expresan sus ideas, su visión del país y del mundo. Se expresan los nostálgicos de las políticas neoliberales que produjeron no solamente caída de crecimiento, sino también aumento de la desigualdad.

Hay quienes proponen un alineamiento automático con “Occidente”, una generalización cuya intención vale la pena desentrañar. Ello en razón que un blanco importante de las medidas neoliberales es la autonomía nacional. Se busca limitar esa autonomía, no solamente mediante endeudamiento con organismos internacionales que imponen condicionamientos a la política económica, sino también mediante los llamados Acuerdos de Libre Comercio, por el que los países a veces incorporan derechos al monopolio de precios y otros mecanismos en protección de las empresas multinacionales, al mismo tiempo que prohíben medidas que puedan anteponer las preocupaciones populares a los derechos de los inversores, por ejemplo medidas de apoyo y subsidio a ciertas actividades productivas.

Quiero ejemplificar con una anécdota sobre un proceso de negociación de un acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Australia hace ya diez años. Relata Noam Chomsky[1] que las negociaciones entre ambos países habían llegado a un punto muerto porque a Washington le preocupaba que Australia siguiera procedimientos “basados en las pruebas” y prohibiera la comercialización de fármacos de venta con receta”. Los negociadores estadounidenses sostenían que Australia practicaba una “inaceptable interferencia en el mercado”. Ello porque los fabricantes norteamericanos preferían un sistema en el que dispongan de libertad para comerciar sus productos y fijar los precios de acuerdo con lo que esté dispuesto a “pagar el mercado”. Sostenían que las corporaciones farmacéuticas supuestamente se veían “privadas de sus derechos legítimos” si se las obligaba a ofrecer pruebas de verdad cuando afirman que su último producto es mejor que cierta alternativa más barata.

La férrea defensa de los negociadores australianos, anteponiendo el derecho a la salud y al acceso a medicamentos a precios razonables por parte de la población, eran considerados como una “inaceptable interferencia en el mercado”. La exigencia de que las corporaciones farmacéuticas presenten “pruebas reales de que el nuevo fármaco posee beneficios demostrables”, era algo que Estados Unidos consideraba “una barrera al comercio”.

Necesitamos un gobierno nacional que defienda férreamente a los habitantes de argentina. El gobierno de Cambiemos firmó un Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea, una negociación que lleva años en tanto las exigencias de la Unión Europea eran excesivas en relación a lo que proponían abrir a la producción nacional. El pedido de revisión por parte de Argentina de algunas cláusulas, está generando rispideces con el gobierno de Uruguay y afecta los vínculos intra Mercosur. El problema es que estos supuestos “acuerdos” se alcanzan solo por medio del secretismo y otros mecanismos para marginar a la molesta opinión pública[2]. El pueblo argentino no ha sido informado sobre lo acordado. Como economía regional , los salteños, los habitantes del Norte Grande ignoramos qué impacto tendrá en nuestra producción, no sabemos si resultará beneficioso. Sería muy bueno que este tema saliera a la luz durante la campaña electoral para poder emitir un voto informado.

Los tratados de libre comercio no son buenos ni malos, depende de los beneficios que traiga a la producción nacional en cuanto a apertura de mercados, así como de las áreas que se sacrificarán. Porque obviamente, abrir al libre comercio áreas en las que nuestro país no ha alcanzado competitividad, tiene el potencial de destruir sectores de la industria nacional. También hay que estar alerta sobre las obligaciones que Argentina asuma. Por ejemplo, obligarse a eliminar subsidios al agro puede llegar a interpretarse como la eliminación del Fondo Especial del Tabaco, algo que de ninguna manera podemos apoyar.

También debemos tener presente que la industria de alta tecnología no puede sobrevivir en una economía pura, competitiva, no subsidiada y de libre empresa. No habría computadoras ni electrónica en general, ni industria aérea, ni metalúrgica, automotriz, etcétera. Hay sectores de muy alta tecnología en el país, como la energía nuclear, como INVAP, cuyo desarrollo no debe ponerse en riesgo.

Sólo un sistema político que proteja la autonomía nacional es compatible con el fomento de la democracia, ya que cuando se restringe el terreno del debate público y se traslada las decisiones a manos de tiranías privadas que no rinden cuentas ante nadie, seguramente se tomarán decisiones que afecten negativamente a la mayoría de la población.

El mundo es complejo, es multipolar. Los intereses argentinos deben ser prioridad para los gobiernos que elijamos. En ese contexto, la integración en el ámbito de Mercosur y Unasur debe ser profundizada. Países poderosos, organismos de crédito internacional, empresas multinacionales, presionan a los países en desarrollo para firmar compromisos que importan reducir la soberanía política. Si a ello sumamos de qué modo las medidas de liberalización financiera crean un grupo de inversores y prestamistas que ejercen un verdadero poder de veto sobre las decisiones gubernamentales, por ejemplo amenazando con fugas de capitales, ataques a la moneda, y otros medios, está claro que es muy difícil para un país mantener su independencia económica.

Soberanía política, independencia económica y justicia social, no son solo las tres banderas del justicialismo. Hoy deben ser las banderas de todos los argentinos.



[1] NOAM CHOSMKY: ESTADOS FALLIDOS: El abuso de poder y el ataque a la democracia. (2007), Ediciones B, Buenos Aires. Pág. 255.

[2] CHOMSKY, ob cit. Pág. 252.