Construcción

Casi un millón 80 mil salteños están habilitados para votar el próximo 14 de mayo. Desde hoy y hasta esa fecha habrá una intensa acción para capturar un voto que no visualiza claramente el alto número de candidatos que en la provincia ha manifestado su voluntad de llegar a los cargos electivos, que no son tantos.

El padrón definitivo exhibe dos extremos pocos significativos que no tienen la obligación de votar pero que en este proceso tienen alta significación, precisamente por la notoria apatía que la ciudadanía está manifestando sobre el mismo. Se trata de los casi 40 mil menores de 18 años, que tienen la opción de votar y los mayores de 70, que suman casi 95 mil, que ya no tienen ese deber y solo pueden ejercerlo plenamente como derecho. Entre ambos sectores suman 12% de potenciales sufragios, que no debieran despreciarse dado el humor social.

De toda maneras, no se vino escuchando mensajes contundentes para jóvenes y adultos mayores que son –por otra parte- dos sectores que expresan marcadas necesidades. En el primer caso, están en plena formación física e intelectual y las opciones que el sistema les ofrece no son diferentes a los que tenían quienes les han precedido. Los ancianos tampoco importan porque la dirigencia política saben que a ellos hay ir devolviéndoles el aporte que hicieron toda su vida; pareciera que solo son una carga.

El padrón ha crecido más del 3% respecto de 2021 aunque ese guarismo es mayor en el interior de la provincia. Casi 200 mil sufragantes son la diferencia a su favor respecto de la Capital. No es un dato menor a la hora de una campaña electoral. Trabajar intensamente solo una de esas dos partes ya no aseguraría un triunfo definitivo en la categoría principal, que es la de gobernador.

El grupo de votantes más numeroso es el que contiene a los ciudadanos entre 31 y 50 años de edad, que con 400 mil inscriptos supera a los casi 300 mil que constituyen la franja etárea de 18 a 30 años y los 200 mil que se ubican entre los 51 y 70 años. Podrá apreciarse que entre los tres sectores constituyen la mayor fuerza electoral que es, a la vez, la más demandante de una acción de gobierno eficiente. Si no hay opciones para armar y sostener un modelo que asegure el acceso y el gozo de calidad de vida, ningún compromiso electoral será creíble. Y en esas franjas se juega el resultado de la elección.

El género no es numéricamente importante. El número de mujeres supera en un punto porcentual a los varones pero no puede construirse un discurso diferencial que pueda impactar en la balanza. Si se presta atención a esa cuestión, quizás solo los grupos de izquierda puedan sacar alguna bandera feminista y ser creíbles. Los grupos restantes, especialmente la única alianza oficializada, muestran que la democracia paritaria sigue siendo una asignatura pendiente en Salta.

De las 12 fórmulas de gobernador, sólo tres son encabezadas por mujeres. En la Capital, donde está radicado un electorado poco afecto a lealtades partidarias, once de los 15 candidatos a intendentes son hombres. A cargos legislativos en el principal distrito de la Provincia, nueve de las 22 listas de diputados y nueve de las 29 que proponen concejales son encabezadas por mujeres. A partir de esa conformación de la oferta electoral, ningún discurso puede asentarse en un aprecio a una condición de género. Solo podrá considerarse la expresión de un paternalismo que insiste en reservar un papel secundario a la mujer en la política.

Seguramente se escucharán los discursos de eficiencia en la acción de gobierno porque todos los postulantes saben qué deben hacer para resolver los problemas comunitarios. El elector deberá decidir qué le sirve para construir su voto. Este es el tiempo de análisis.

Salta, 14 de abril de 2023