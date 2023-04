En la Escuela Urquiza hicieron una “sentada” por el estado de abandono del edificio

Ante la falta de respuestas a los reclamos que realizaron, decidieron autoconvocarse sobre Zuviría y Gral. Güemes. Solicitan mejores condiciones en el establecimiento para el dictado de las clases.

Durante las primeras horas de este viernes, un grupo de madres se autoconvocó en las afueras de la escuela Urquiza quienes reclaman mejores condiciones de salubridad. Por Aries una madre expresó que los reclamos vienen de años y que nunca tuvieron respuestas.

“Esto no es de ahora. Vino un funcionario para hablar con nosotros pero no nos escucha, nos contradice en todo lo que le reclamamos. Esto no es para nuestros hijos, es para toda la escuela” precisó la madre.

“La directora puso como veinte efectivos policiales pero ella nunca viene. Las veces que quisimos hablar con ella jamás la encontramos. Queremos una escuela en buenas condiciones, nada más” finalizó.

En el lugar estuvo presente el coordinador general del ministerio de Educación. Manifestó que las obras están avanzando y que se realizó la correspondiente fumigación a principios de mes.

“El primero de abril se hizo la desinfección, se calcula que el 20 de abril se entregaran las obras de las aulas en las que se estaba trabajando pero la fachada va a llevar más tiempo porque depende de Obras Públicas” concluyó el coordinador Rubén Figueroa.