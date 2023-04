De bandera la gestión

Uno suele salir abrigado temprano por la mañana para luego dejarse entibiar por los rayos del sol del mediodía o, cuando febo no asoma, por algún plato caliente que se comparte con la familia, los amigos o los compañeros.

Y no solo los salteños disfrutan estas mañanas frescas: los miles de turistas que nos visitan cada año durante esta temporada pueden dar fe.

Salta está en marcha. Y está en marcha más allá de las campañas y el proselitismo. Por que una cosa es la política y otra cosa bien diferente es lo que pasa en cada barrio, en cada pueblo, en cada departamento.

Ayer el gobernador Gustavo Sáenz decía, con razón, que para los que tenemos responsabilidades reales y concretas no hay tiempo para campaña. La campaña es la gestión, el trabajo de cada día, la capacidad de dar respuestas a los problemas y las demandas de los salteños que no pueden esperar hasta el domingo de las elecciones. De promesas no viven los hombres.

No vamos a esperar al 14 de mayo para poner en marcha todo lo que se está poniendo en marcha.

Se inauguró la ruta 23, que beneficia a las principales localidades del Valle de Lerma: a los vecinos, a los productores y a la industria del turismo.

Se inauguraron nuevas sedes de la Universidad Provincial Administración, Oficios y Tecnología. Nuevos establecimientos tanto en la Capital como en el interior, porque para un gobierno justo el federalismo es inherente.

Se puso en marcha también en San Lorenzo la construcción de un nuevo polo tecnológico para impulsar la industria y la economía del conocimiento. Porque la creación de valor agregado a partir de la tecnología es una condición ineludible para pasar del crecimiento al desarrollo.

En Rosario de Lerma quedó inaugurado un nuevo módulo de educación inicial, porque creemos en la educación desde la primera infancia. Esa es la forma de cerrar brechas, de generar condiciones de igualdad para los salteños.

También asumió una mujer al frente del Consejo Económico y Social de la Provincia, Magdalena Day. Confiamos que su gestión le dará el impulso que necesita ese organismo para seguir estudiando, generando y acompañando iniciativas que contribuyan a la integración del sector público, privado, los sectores del trabajo, los colegios y consejos profesionales, las organizaciones sociales y las instituciones intermedias.

Es indispensable que toda la energía de los salteños se mueva en una dirección común, hacia el progreso. Esa es la forma de seguir construyendo oportunidades, de luchar contra la desigualdad, de hacer una provincia más justa, próspera y desarrollada para todos.

Siempre digo que Salta, por su territorio, sus recursos, sus liderazgos políticos y su sociedad, fue un enclave fundamental en la conquista de la independencia nacional.

Y hoy, más de dos siglos después, el curso de la historia nos pone en ese mismo lugar y los salteños no vamos a rehusar de la responsabilidad. Hoy la soberanía, la independencia, la justicia y la igualdad para nuestro pueblo requiere nuevas epopeyas.

En esa línea me ha tocado inaugurar hoy el Tercer Foro de Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico Vial junto a autoridades, académicos y empresarios provenientes de toda esta región del cono sur.

El Corredor Bioceánico Vial que unirá a Brasil, desde el Estado de Mato Grosso do Sul, pasando por el Chaco Paraguayo, por toda la extensión salteña y por nuestra hermana Provincia de Jujuy, hasta llegar a los puertos del norte de Chile, con su acceso directo al océano Pacífico representa un proyecto estratégico. Allí se ubican los mercados internacionales que más compran nuestras producciones y generan, a la vez, buena parte de nuestras importaciones.

Es importante remarcar que, anhelado durante décadas, este corredor no se agota en el transporte de carga, sino que generará justamente desarrollo regional, cadenas de producción y de valor, más turismo, diversificación económica y pleno desarrollo social, cultural e integración de nuestros pueblos.

Para cerrar, reitero: Salta está en marcha y no se detiene. Aquellos que solo piensan en la campaña, no saben lo que se pierden.