Advierten sobre la falta de inclusión en las escuelas salteñas

“Escucho a los distintos disertantes pero, lamentablemente, falta mucha inclusión”, aseguró Fernanda Domínguez – miembro del Instituto de Derechos de las personas con discapacidad del Colegio de abogados – al momento de tomar la palabra durante el Plenario de Discapacidad desarrollado en el Concejo Deliberante de la ciudad.

En la oportunidad, vale aclarar, funcionarios de la Provincia y del municipio fueron invitados a participar, junto a concejales, de una serie de ponencias y consultas en torno a la discapacidad y las políticas de inclusión que se llevan adelante en áreas como Trabajo, Educación y Salud. Curiosamente, ningún funcionario del Ministerio de Educación provincial asistió a la cita.

Justamente, la abogada Domínguez fue quien se encargó de ofrecer una perspectiva sobre las imposibilidades a las que se enfrentan las personas con discapacidad al momento de incorporarse al sistema educativo.

“En las escuelas tienen la obligación de recibir a los estudiantes, con o sin discapacidad. Me llama la atención que tenemos la Ley de Educación, la 26206, que con sus resoluciones y modificatorias viene a darnos fuerza en cuanto a la educación inclusiva”, aseguró la letrada.

No obstante, advirtió que en los establecimientos no se les da el mismo trato a los estudiantes con discapacidad.

“Se pide que el alumno se adecúe a la escuela y no, es el sistema educativo el que debe adecuarse”, señaló Domínguez, y explicó que, a pesar de los avances en la materia, la inclusión real no es llevar al alumno a otra aula con la maestra de apoyo; “allí no hay inclusión, la inclusión dice que ese alumno debe estar en igualdad de condiciones que el resto”, indicó.

Asimismo, la letrada explicó que no se trata meramente de un problema de voluntad y que, consultado a los educadores sobre estos puntos, muchos aseguraron no sentirse preparados ya que se formación académica no abordaba este tipo de situaciones.

“Aquí se vulnera el interés superior del niño, niña o adolescente. Faltan políticas públicas, sí se puede hacer con capacitación, pero una capacitación de verdad. La ciudad de salta puede ser pionera en educación”, finalizó la abogada.